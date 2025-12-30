El 28 de agosto y el Mirador Astronómico de la Degollada de las Yeguas, en Gran Canaria, tomaron un significado especial para el boricua en la Luna John Lix Feliciano Acosta y su novia granadina Bárbara Gragera.

Mientras caía el sol, John Lix se postró ante Bárbara para pedir su mano, un escenario lejano para el guitarrista cuando partió a España en 2016.

El boricua en la Luna John Lix Feliciano Acosta y la española Bárbara Gragera durante su compromiso en el Mirador Astronómico de la Degollada de las Yeguas, en Gran Canaria. ( Suministrada )

“El lugar es como un balconcito y estábamos viendo el atardecer. Cuando fue la hora dorada, vino mucha gente, y yo: ‘ay, Dios mío, no voy a tener break para hacer esto’, pero eventualmente hubo un momento y le dije: ‘ven, vamos a tomarnos una foto’, y ahí fue”, contó entre risas John Lix en entrevista con Primera Hora.

“Empezamos el día yendo a un acuario súper grande, y después fuimos al hotel, dimos un paseo, y para ver el atardecer tuvimos que guiar una hora, estuvo lejos, pero bueno”, compartió.

John Lix ya le había dicho a Bárbara que llevara “ropa bonita” para ese viaje, pero a ella no le pasó por la mente que llegaría la petición.

“¡Ni me lo pensé! Además, fue precioso", dijo Bárbara a este medio muy emocionada.

La pintoresca ciudad de Almería, donde reside la pareja unida por la música, se vestirá de blanco el 21 de noviembre de 2026. La familia no cabe de emoción al saber que John Lix y Bárbara van rumbo al altar. El compromiso es un gran motivo de celebración para sus familiares esta Navidad.

El compromiso es un gran motivo de celebración para sus familiares esta Navidad. ( Suministrada )

Aunque él es caribeño y ella andaluza, su afinidad supera cualquier diferencia cultural. El compromiso llegó a los 10 meses de relación.

“Su personalidad es increíble, es súper buena persona, es tranquilo, me complementa. Lo tiene todo. Estamos todo el día riéndonos”, reveló Bárbara, quien es maestra de inglés.

John Lix Feliciano Acosta y Bárbara Gragera son una pareja unida por la música. ( Suministrada )

La pareja actualmente se encuentra en Carolina del Norte, donde despedirán el 2025 junto a la mamá, los hermanos y los sobrinos de John Lix. Bárbara afirmó sentirse “como en casa”.

Aunque Bárbara aún no ha pisado Puerto Rico, después de la boda la espera la Isla del Encanto, donde celebrará junto a John Lix un nuevo capítulo.