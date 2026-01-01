8 cosas que nunca debería compartir en redes

Hoy en día, las redes sociales se han convertido parte de la vida cotidiana de los seres humanos, ya que en ellas comparten su diario vivir y los momentos más importantes, pero demasiada información podría ponerlos en riesgo.

Es normal que las personas relaten su vida en las redes y con la llegada de los “influencers” esto ha tomado aún más relevancia, dado de que muchos se preocupan por un ‘me gusta’ o por cuántos seguidores tienen en las plataformas.

Pero, así como se ha vuelto común publicar todo, también los ladrones están al acecho para suplantar identidades y hacer robos físicos. Los ciberdelincuentes aprovechan las publicaciones descuidadas para llevar a cabo sus ataques.

La página Gizmodo, experta en tecnología, da algunos consejos de las cosas que debe evitar al momento de subir una fotografía en sus redes sociales.

Estas son las cosas que no debería publicar en sus redes sociales

1 Información personal identificable Datos como el número de teléfono, dirección o cualquier información que permita identificarlo no las debe compartir en sus redes, ya que estas pueden ser utilizadas por los ciberdelincuentes para cometer fraude y robar su identidad. 2 Planes de viaje Aunque puede ser satisfactorio irse de viaje ya sea solo o con su familia, es posible que los ladrones aprovechen su ausencia, para robar sus pertenencias. Lo que recomiendan los expertos es que publiquen las fotos y toda la experiencia del viaje cuando lleguen, así los delincuentes no sacan provecho de que no se encuentra en casa para hacer de las suyas. 3 Ubicación en tiempo real Publicar fotos o los “check-in” pueden revelar la ubicación y esto puede llegar a ser peligroso, ya que expone sus rutinas y hábitos diarios. Esta información podría ser usada por los delincuentes para planificar los ataques tanto físicos como cibernéticos. 4 Compras costosas Mostrar los objetos de alto valor, como lo son joyas, dispositivos electrónicos o vehículos, puede llegar a convertirse en un blanco para robos. Este tipo de publicaciones puede llegar a generar comentarios negativos o envidias innecesarias en redes. 5 Fotos con menores Aunque es normal que comparta las fotos de sus hijos y sobrinos, al hacerlo sin su consentimiento puede ser riesgoso, ya que estas fotos pueden ser mal utilizadas, incluso en contenidos inapropiados como deepfakes. Es importante que, antes de publicar imágenes que comprometan la privacidad de los menores, lo consulte antes con su pareja o familiar. 6 Conversaciones privadas o detalles íntimos En ocasiones, en un momento de enojo, las personas suelen publicar discusiones personales o detalles sensibles que pueden llegar a generar malentendidos y conflictos. Debe tener alejado de sus redes sociales este tipo de situaciones para así evitar problemas innecesarios. 7 Información financiera Nunca publique detalles relacionados con sus finanzas personales como recibos de facturas de compras, sueldos, inversiones o números de cuenta. Este tipo de información puede ser utilizada por los estafadores para vulnerar su seguridad económica. 8 Problemas laborales y comentarios negativos acerca de su empleo Puede ser que en su empleo esté teniendo problemas con su jefe o compañeros de trabajo, criticarlos en redes sociales no es buena idea. Esta situación podría traerle consecuencias graves, desde conflicto con sus colegas hasta despidos. Algunas empresas suelen monitorear la actividad online de sus empleados y los comentarios inapropiados pueden llegar afectar su reputación profesional.

Además de las cosas que no debe hacer en redes sociales, los expertos recomiendan un par de consejos para mantenerse seguro en estas plataformas, entre los que se encuentran los siguientes: