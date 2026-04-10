Houston. Con su dramático gran final cada vez más cerca, los astronautas de Artemis II se preparaban para un amerizaje en el océano Pacífico el viernes, con el objetivo de cerrar el primer viaje de la humanidad a la Luna en más de medio siglo.

La reentrada y el amerizaje de la cápsula Orion están previstos para alrededor de las 8:07 p.m. de este viernes 10 de abril frente a la costa de San Diego.

La tensión en el Centro de Control de Misión aumentaba a medida que los kilómetros entre los cuatro astronautas de regreso y la Tierra se desvanecían.

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Todas las miradas estaban puestas en el escudo térmico de la cápsula, diseñado para proteger la vida de la tripulación y capaz de soportar miles de grados durante la reentrada. En el único otro vuelo de prueba de la nave —en 2022, sin tripulación— la superficie carbonizada del escudo regresó con una apariencia tan marcada como la Luna.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen iban en ruta para atravesar la atmósfera a Mach 32 —es decir, 32 veces la velocidad del sonido—, un impacto abrasador que no se veía desde las misiones Apollo de la NASA en las décadas de 1960 y 1970.

No planeaban tomar el control manual, salvo en caso de emergencia. Su cápsula Orion, llamada Integrity, es completamente autónoma.

34 Fotos La misión Artemis II de la NASA alcanzó el miércoles la órbita de la Tierra cerca de 10 minutos después de despegar desde Florida para comenzar su viaje de 10 días.

Como muchos otros, el director de vuelo principal Jeff Radigan anticipaba sentir cierta “miedo irracional que es parte de la naturaleza humana”, especialmente durante los seis minutos de silencio de comunicaciones antes de la apertura de los paracaídas. El buque de recuperación USS John P. Murtha esperaba la llegada de la tripulación, junto con un escuadrón de aviones y helicópteros militares.

La última vez que la NASA y el Departamento de Defensa trabajaron juntos en la reentrada de una tripulación lunar fue en Apollo 17 en 1972. Se preveía que Artemis II regresara a la Tierra a una velocidad de 34,965 pies por segundo (10,657 metros por segundo), o 23,840 mph (38,367 km/h), una cifra no récord pero aún así difícil de imaginar, antes de desacelerar hasta un amerizaje a 19 mph (30 km/h).

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Vuelo récord de Artemis II y vistas lunares

Lanzados desde Florida el 1 de abril, los astronautas acumularon un éxito tras otro mientras navegaban con destreza el tan esperado regreso lunar de la NASA, el primer paso importante para establecer una base sostenible en la Luna.

Artemis II no aterrizó en la Luna ni siquiera entró en órbita alrededor de ella. Sin embargo, rompió el récord de distancia de Apolo 13, convirtiendo a Wiseman y su tripulación en los humanos que más lejos han viajado de la Tierra al alcanzar las 252,756 millas (406,771 kilómetros). Luego, en la escena más emotiva de la misión, los astronautas, entre lágrimas, pidieron permiso para nombrar un par de cráteres en honor a su nave y a la fallecida esposa de Wiseman, Carroll.

14 Fotos La misión Artemis II marca el camino de vuelta a la órbita del satélite natural.

Durante el sobrevuelo que rompió récords, documentaron escenas del lado oculto de la Luna nunca antes vistas a simple vista y disfrutaron de un eclipse solar total, cortesía del cosmos gracias a la fecha de lanzamiento. El eclipse, en particular, “nos dejó a todos sin palabras”, dijo Glover.

Su sentido de asombro y amor conmovió a todos, al igual que sus impresionantes imágenes de la Luna y la Tierra. La tripulación de Artemis II siguió el ejemplo de los primeros exploradores lunares de Apolo 8 con una imagen de la Tierra poniéndose detrás de la Luna gris. Fue un momento que recordó la famosa fotografía de la “Earthrise” de Apolo 8 en 1968.

“Solo te hace querer seguir regresando”, dijo Radigan en la víspera del amerizaje. “Es el primero de muchos viajes y tenemos que continuar porque hay muchísimo más por aprender sobre la Luna”.

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Su misión también atrajo la atención global y celebridades, recibiendo elogios del presidente Donald Trump; el primer ministro canadiense Mark Carney; el rey Carlos III del Reino Unido; Ryan Gosling, protagonista de la película espacial “Project Hail Mary”; Scarlett Johansson del Universo Cinematográfico de Marvel; e incluso el propio Capitán Kirk, William Shatner de la serie original de televisión “Star Trek”.

Artemis II fue un vuelo de prueba para futuras misiones lunares

A pesar de su valioso rendimiento científico, el vuelo de casi 10 días no estuvo exento de problemas técnicos. Tanto el sistema de agua potable de la cápsula como el sistema de propulsión presentaron fallas en las válvulas. En quizá el inconveniente más destacado, problemas con el inodoro impidieron que la tripulación lo utilizara para el número uno durante la mayor parte del viaje, obligándolos a recurrir a bolsas y embudos tradicionales.

25 Fotos Solo 12 astronautas han caminado sobre la superficie lunar.

Los astronautas lo tomaron con calma.

“No podemos explorar más profundo a menos que hagamos algunas cosas que son incómodas”, dijo Koch, “a menos que hagamos algunos sacrificios, a menos que asumamos algunos riesgos, y todas esas cosas valen la pena”.

Hansen añadió: “Se hacen muchas pruebas en tierra, pero la prueba final es cuando llevas este equipo al espacio, y es todo un desafío”.

Bajo el renovado programa Artemis, la misión Artemis III del próximo año verá a astronautas practicar el acoplamiento de su cápsula con un módulo de aterrizaje lunar en órbita alrededor de la Tierra. Artemis IV intentará llevar una tripulación de dos personas a aterrizar cerca del polo sur de la Luna en 2028.

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La lealtad de la tripulación de Artemis II era hacia las próximas tripulaciones del programa, dijo Wiseman.

“Pero lo que realmente esperábamos en el fondo de nuestro corazón es que, por un momento, el mundo pudiera detenerse y recordar que este es un planeta hermoso y un lugar muy especial en nuestro universo, y que todos deberíamos valorar lo que se nos ha dado”, afirmó.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.