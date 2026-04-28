Madrid. La Academia de Ciencias de Estados Unidos ha decidido retirar de su revista científica (PNAS) el artículo que había publicado de un grupo de investigadores, entre ellos el español Mariano Barbacid, sobre avances para combatir el cáncer de páncreas, al detectar un “relevante” conflicto de intereses.

La academia, según ha adelantado el diario español El País y ha confirmado EFE, ha decidido retirar ese artículo al comprobar que no habían revelado en el momento de su envío ese conflicto de intereses, ya que Mariano Barbacid y dos de las coautoras del trabajo, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tienen intereses financieros en Vega Oncotargets, que se creó con el objetivo de desarrollar terapias contra este tipo de cáncer, uno de los más agresivos.

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La revista ha publicado la retractación de este artículo. Ha informado de que la política editorial de PNAS para sus contribuciones establece que los miembros de la Academia que tengan intereses contrapuestos, financieros o de otro tipo, que pudiera considerarse que influyen significativamente en su objetividad o que creen una ventaja competitiva “injusta” para cualquier persona u organización vinculada a la investigación, “deben enviar su trabajo como una presentación directa”.

El equipo de Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España (CNIO) publicó en esa revista los resultados de un trabajo de investigación que les permitieron eliminar en ratones el cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal, con una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios importantes.

La terapia sería la primera en lograr la curación completa en modelos experimentales y para dar a conocer los resultados de su trabajo compareció ante los medios de comunicación Mariano Barbacid en rueda de prensa el pasado mes de enero, junto a las investigadoras principales, responsables de la Fundación CRIS contra el cáncer, y pacientes.

La Academia de Ciencias de Estados Unidos, de la que Mariano Barbacid es miembro, ha decidido retirar el artículo por no revelar ese “relevante” conflicto de intereses en el momento de su envío.

Barbacid: “Una tormenta en un vaso de agua”

En un comunicado, el investigador se refiere a una mera cuestión formal en la publicación del estudio por parte de la Academia de Ciencias de Estados Unidos.

“Lo cierto es que, al remitir el trabajo (...) para que se procediese a publicación, en el apartado relativo a los posibles ‘conflicto de interés’, se olvidó mencionar los vínculos con la empresa Vega Oncotargets, sin que existiese mala fe ni voluntad alguna de ocultación”.

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Dado que el artículo se publicó como contribución de un miembro de la academia, el procedimiento interno obliga a subsanar la omisión, no bastando para ello añadir una simple nota, sino con la retractación del artículo, según “las estrictas normas” de la Academia, explica Barbacid.

El científico detalla que en la nota de esa institución que recibieron el pasado 19 de marzo se decía: “Queremos enfatizar que el valor de la investigación en sí no está en duda; sin embargo, debemos asegurarnos de que todas las publicaciones se adhieran a las políticas y estándares de PNAS”.

Según el investigador, “como ‘solución’ para subsanar la omisión formal cometida, nos ofrecieron volver a enviar el artículo como ‘Direct Submission’, es decir, el método estándar para los científicos no miembros de la Academia, algo que ya hicimos hace un par de semanas, por lo que el articulo volverá ser publicado en breve”.

“Resumiendo, una tormenta en un vaso de agua”, señala Barbacid a EFE vía correo electrónico.

Barbacid, quien menciona que Vega Oncoytargets no tiene ninguna otra actividad comercial o empresarial fuera del proyecto de la Triple Terapia, reitera su gratitud a las personas que han confiado en su grupo de investigación y les garantiza que “el defecto de forma que se ha cometido en la publicación del artículo no afecta ni a la solidez de los resultados científicos ni al proyecto que sigue su camino”, recoge el comunicado.

Código de buenas prácticas del CNIO

Preguntado el CNIO por esta cuestión, por el momento no hay comentarios. No obstante, el Código de buenas prácticas de la institución menciona que todos los investigadores deberán comunicar y justificar sus conflictos de intereses reales o potenciales.

Estos pueden ser de carácter legal, ético, moral, económico, personal, académico o de otra naturaleza; deberán divulgarse con anterioridad o en el momento de presentación de una publicación.