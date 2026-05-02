Un descubrimiento geológico sin precedentes puso en alerta a la comunidad científica internacional: el suelo oceánico está en plena fracturación bajo la superficie del noroeste del Pacífico.

Investigadores del Experimento de Imágenes Sísmicas de Cascadia (CASIE21), cuyos hallazgos fueron publicados recientemente en la revista Science Advances, confirmaron que las placas tectónicas Juan de Fuca y Explorer, que se deslizan bajo la placa norteamericana, están en pleno proceso de fragmentación activa. Esta zona, vital para el equilibrio tectónico de la región, no colapsa de forma repentina, sino que se desgarra gradualmente en un evento que los expertos describen como un fenómeno geológico crítico.

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“Esta es la primera vez que tenemos una imagen clara de una zona de subducción en pleno proceso de desaparición”, explicó Brandon Shuck, profesor adjunto de la Universidad Estatal de Luisiana y autor principal del estudio. Para ilustrar la complejidad del proceso, el investigador comparó la dinámica de las placas con un accidente ferroviario prolongado. “En lugar de colapsar de golpe, la placa se está desintegrando poco a poco, creando microplacas más pequeñas y nuevos límites. Así que, en vez de un gran accidente, es como ver un tren descarrilar lentamente, vagón a vagón”, señaló Shuck en diálogo con ScienceDaily.

El estudio, que integra imágenes sísmicas de penetración profunda con catálogos de sismicidad regional, detalla cómo las grandes grietas fracturan la placa de Juan de Fuca. Según el análisis científico, existe una falla de aproximadamente 75 kilómetros de longitud que fractura el terreno de forma activa.

Aunque el proceso genera preocupación por posibles repercusiones geológicas, como terremotos o erupciones, los científicos sostienen que la fractura se expande con una lentitud extrema, estimada en una escala de millones de años.

“Aún no se ha desprendido por completo, pero está cerca de hacerlo”, advirtió Shuck, con lo que detalló que la falta de actividad sísmica en ciertas zonas, a pesar de la grieta, confirma que algunos fragmentos ya se separaron, por lo que dejaron de producir tensiones volcánicas o sísmicas al no estar vinculados a la placa principal.

La investigación también explica el ciclo de vida tectónico: históricamente, las zonas de subducción actúan como motores geológicos, lo que quiere decir que cuando una dorsal oceánica se aproxima a una fosa, la litosfera joven, más cálida y flotante, resiste la subducción. Este fenómeno es el que impulsó la fragmentación observada en Cascadia. Suzanne Carbotte, científica del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty, precisó que si bien el conocimiento sobre la desaceleración de las placas existía, nunca se había observado con tal claridad. “Estos nuevos hallazgos nos ayudan a comprender mejor el ciclo de vida de las placas tectónicas que dan forma a la Tierra”, afirmó Carbotte, con lo que enfatizó la importancia de integrar estos datos en los modelos de riesgos sísmicos para el noroeste del Pacífico.

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El informe subraya que, aunque este desgarro es una rareza geológica, no altera inmediatamente los riesgos de tsunamis o terremotos de gran magnitud en la región. No obstante, permite comprender cómo antiguos fragmentos tectónicos, como los hallados en Baja California, se formaron mediante procesos similares. La fragmentación, marcada por una red de fallas profundas que penetran hasta el manto, funciona como un sistema de segmentación.

La inminente terminación de la subducción en esta área específica es un recordatorio de que la configuración terrestre es dinámica, ya que transforma continentes y el lecho marino de forma continua pero imperceptible para la escala humana. El seguimiento de estas fallas y su interacción con la sismicidad regional sigue como la prioridad científica para anticipar futuros cambios en la estructura de la corteza.