La empresa de ciberseguridad Keepnet informó sobre un incremento en los intentos de intrusión a cuentas de WhatsApp mediante técnicas de suplantación de identidad.

El reporte describe métodos como el robo de códigos de verificación y el uso de programas espía, y señala que la aplicación permite a los usuarios revisar los accesos activos para recuperar el control de sus perfiles.

WhatsApp, plataforma propiedad de Meta, cuenta con una función que permite identificar si una cuenta fue abierta desde dispositivos ajenos. La opción se encuentra en el apartado de “dispositivos vinculados”, disponible dentro del menú de ajustes o configuración de la aplicación.

En esa sección, el usuario puede consultar un registro de las sesiones iniciadas en computadoras, teléfonos o navegadores web. El listado muestra información como el sistema operativo utilizado y la hora de la última conexión asociada a cada dispositivo.

Si aparece un equipo que el titular no reconoce, la aplicación permite cerrar esa sesión de forma inmediata desde el teléfono principal. Esta acción interrumpe el acceso externo y restablece el control exclusivo de la cuenta.

Principales métodos de intrusión detectados por Keepnet

De acuerdo con Keepnet, los ataques más frecuentes se basan en engañar a las personas para obtener sus credenciales. Entre las amenazas identificadas, el phishing mediante códigos QR, conocido como quishing, figura como una de las técnicas más utilizadas.

En estos casos, los atacantes inducen a las víctimas a escanear imágenes que conducen a sitios web comprometidos. Al ingresar, los usuarios entregan información que permite a terceros asumir su identidad digital sin que se produzcan alertas visibles.

Otra modalidad señalada es el intercambio de SIM. En este procedimiento, los delincuentes contactan a las empresas de telecomunicaciones haciéndose pasar por el titular de la línea para solicitar la emisión de una nueva tarjeta con el mismo número.

Cuando la maniobra tiene éxito, los intrusos instalan WhatsApp en otro dispositivo y obtienen el control total de la cuenta original. Keepnet también advierte sobre el secuestro de sesiones, que ocurre con mayor frecuencia en redes Wi-Fi públicas sin cifrado, donde la información puede ser interceptada.

El uso de software malicioso constituye otro riesgo para los teléfonos móviles. El keylogging emplea programas espía que registran cada pulsación del teclado y recopilan datos sensibles como contraseñas, mensajes privados e información bancaria.

Según los informes de la consultora, “el spyware, a menudo oculto en aplicaciones aparentemente inofensivas o que se hacen pasar por WhatsApp, puede robar los contactos, chats e incluso tomar el control de la cámara y del micrófono”.

Indicadores de un posible acceso no autorizado

WhatsApp no emite alertas automáticas en todos los casos de ingreso externo, por lo que el usuario debe observar cambios inusuales en su cuenta. Alteraciones en la foto de perfil o en los datos de contacto sin autorización pueden indicar una intrusión.

La verificación en la lista de dispositivos vinculados funciona como el principal mecanismo de confirmación. Ante la detección de un equipo desconocido, se recomienda eliminarlo de inmediato y modificar el número de PIN para evitar nuevos accesos.