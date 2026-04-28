San Francisco. Amazon anunció el martes una “gran expansión” de su alianza con OpenAI, creadora de ChatGPT, un día después de que la empresa de inteligencia artificial afirmó que estaba aflojando sus vínculos con su antiguo respaldo, Microsoft.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, señaló que la colaboración con la división de computación en la nube de Amazon, Amazon Web Services, implicaría desarrollar conjuntamente una nueva plataforma para agentes de IA capaces de realizar trabajo basado en computadora en nombre de las personas.

Altman habló mediante un mensaje de video pregrabado en un evento de Amazon en San Francisco al mismo tiempo que comparecía ante un tribunal federal al otro lado de la bahía de San Francisco, en Oakland, por un juicio civil presentado por el rival y cofundador de OpenAI, Elon Musk.

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Microsoft dijo el lunes que ya no pagaría a OpenAI, creadora de ChatGPT, una parte de sus ingresos, el movimiento más reciente para desvincular una estrecha asociación que ayudó a desatar un auge de la inteligencia artificial.

OpenAI dependió exclusivamente de las inversiones de Microsoft en servicios de computación en la nube para construir la tecnología que ayudó a convertir a ChatGPT en un nombre conocido en los hogares. Microsoft, a su vez, dependió de la tecnología de OpenAI para desarrollar su propio asistente de IA, Copilot.

Pero la alianza ha evolucionado a medida que OpenAI, con sede en San Francisco y fundada como una organización sin fines de lucro, se ha transformado en una empresa capitalista en camino hacia una oferta pública inicial en Wall Street y ha equilibrado su dependencia de Microsoft con otros socios de nube como Amazon, Google y Oracle.

OpenAI indicó el lunes que seguirá pagando a Microsoft una parte de sus ingresos hasta 2030, aunque la tasa tendrá un tope. OpenAI ha estado en una carrera por impulsar las ventas de su tecnología de IA al centrarse en grandes clientes empresariales. Su directora de ingresos, Denise Dresser, también intervino en el evento de Amazon.

Microsoft sigue siendo el principal socio de computación en la nube de OpenAI, y los productos creados por la empresa de IA se lanzarán primero en la plataforma de nube de Microsoft, llamada Azure, “a menos que Microsoft no pueda y decida no respaldar las capacidades necesarias”, afirmaron ambas compañías.

Altman sugirió en sus declaraciones el martes que Amazon sí contaba con esas capacidades.

“Estos sistemas necesitan funcionar de manera confiable y sólida”, manifestó Altman. “Deben ser seguros, deben poder escalar y deben encajar en los entornos donde las empresas ya operan sus negocios. Y necesitan infraestructura en la que los clientes ya confían para sus cargas de trabajo más importantes. Eso es lo que hace que esta alianza con AWS sea tan importante”.