NUEVA YORK. Amazon ha adquirido Fauna Robotics, poco menos de dos meses después de que la startup presentara un robot humanoide llamado Sprout, diseñado para ser una adición amistosa a espacios sociales como hogares y escuelas.

El gigante del comercio electrónico, que ya es una potencia de la robótica, habiendo presumido de desplegar más de 1 millón de robots en sus operaciones de almacén, pero con la incorporación de Sprout, de 1.5 pies de altura y cabeza rectangular, se añade un robot que busca más la interacción divertida que el trabajo pesado.

El CEO de Fauna, Rob Cochran, dijo en las redes sociales que estaba “increíblemente emocionado de compartir que Fauna Robotics se ha unido oficialmente a la familia de Amazon” y dijo que la firma con sede en Nueva York ahora “operará como Fauna Robotics, una compañía de Amazon”.

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No se han revelado los términos financieros del acuerdo.

Amazon dijo que los fundadores y empleados de la compañía se unirán a Amazon en Nueva York y buscarán “nuevas formas de hacer la vida de nuestros clientes mejor y más fácil”.

El primer producto de Fauna, lanzado en enero, es una plataforma de desarrollo de software más que un robot, que se vende a laboratorios de investigación académicos y corporativos que exploran la robótica en el hogar. Entre los primeros clientes figura Disney.

El Sprout de 50.000 dólares no puede levantar objetos pesados, pero puede bailar el Twist o el Floss, agarrar un bloque de juguete o un osito de peluche, o levantarse de una silla y dar un paseo.

Amazon, que también fabrica el asistente de inteligencia artificial Alexa que ya está presente en muchos hogares, ha tenido algunos problemas en los últimos años para expandirse en la robótica de consumo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.