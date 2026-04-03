Los Ángeles. La NASA confirmó este viernes que los cuatro pequeños satélites, incluido uno de Argentina, que viajaban en la misión tripulada Artemis II fueron desplegados con éxito, antes que la capsula se encaminara hacia la Luna.

La tripulación de la nave Orión, que se dirige a la cara oculta de la Luna, transportaba cuatro pequeños satélites conocidos como ‘CubeSats’, de Argentina, Corea del Sur, Alemania y Arabia Saudita, para ser puestos en la órbita terrestre.

Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, explicó en una conferencia de prensa que los cuatro microsatélites fueron desplegados “con éxito” y de acuerdo al cronograma previsto por la agencia espacial.

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La NASA pudo establecer comunicación positiva con los transmisores espaciales de Argentina y Arabia Saudita.

Bautizado como Atenea, el microsatélite fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina, junto a instituciones del sistema científico y tecnológico del país suramericano.

El aparato de 30 por 20 centímetros tiene como objetivo obtener datos y comunicarse a 70,000 kilómetros de distancia de la Tierra con las estaciones terrenas de la CONAE en las provincias argentinas de Tierra del Fuego (sur) y Córdoba (centro).

La nave Orión abandonó ayer jueves la órbita terrestre y comenzó su recorrido hacia la Luna para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo.

Este viernes la capsula se encontraba a 100,000 millas (160,000 kilómetros) de la Tierra, un hito que convierte a los cuatro astronautas de Artemis II en los primeros seres humanos en salir de la órbita de nuestro planeta desde que la tripulación del Apolo 17 viajara a la Luna en 1972.