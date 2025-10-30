El polémico científico israelí Avi Loeb ha vuelto a generar controversia, luego que acusara a la NASA de retener información crítica sobre el cometa interestelar 3I/Atlas, que según él, pudiera tener orígenes extraterrestres.

Las declaraciones del astrofísico de Harvard se produjeron durante una participación reciente en el podcast de Joe Rogan, ‘The Joe Rogan Experience", según reseñó The New York Post.

Según Loeb, el objeto parece desafiar el comportamiento típico de los cometas, al asegurar que la emisión en chorro apunta hacia el sol y no en dirección contraria, como ocurre con los cometas, y que él no “ve ninguna cola cometaria aquí”. “Asombrosamente, la mejor imagen se obtuvo el 2 de octubre de 2025, cuando 3I/ATLAS se acercó a 30 millones de kilómetros de Marte”, dijo el científico.

Aseguró que esa imagen fue captada por la cámara HiRISE de la NASA a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, pero “nunca fue publicada”. “Escribí al investigador principal de HiRISE, preguntando: ‘¿Puedo obtener los datos? Soy científico’,” afirmó Loeb, quien dijo que no recibió “ninguna respuesta.”

Al preguntársele si esto era evidencia de que la NASA oculta algunos datos sensacionales, respondió: “Es mucho más probable que no esté relacionado con inteligencia extraterrestre, sino con la estupidez terrestre.”

El Post intentó confirmar con la NASA si esa fotografía existe pero al momento no se ha producido una respuesta.

Durante la entrevista con Rogan, Loeb sugirió que la foto podría haber proporcionado evidencia en contra de la afirmación de la agencia espacial de que un chorro atípico se transformó en una cola de cometa típica el mes pasado. Loeb comparó el escenario con un animal que visita tu jardín y que tu familia afirma que es un “gato callejero”, aunque tenga una cola creciendo desde su frente.

Anteriormente, Loeb especuló que 3I/ATLAS, que es el tercer objeto interestelar observado en entrar en nuestro sistema solar, podría ser de origen extraterrestre por varias razones. Junto con su inusual orientación de la cola, Loeb señaló que estaba expulsando una pluma de cuatro gramos de níquel por segundo sin evidencia de hierro, lo cual es un fenómeno desconocido en los cometas.

Según el controversial científico, la aceleración no gravitacional del objeto y su trayectoria extraña, lo llevaría sospechosamente cerca de Júpiter, Venus y Marte, lo que indicaría que se trata de una sonda alienígena hostil enviada para realizar reconocimiento en la Tierra. La posición oficial de la NASA es que 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra y podría incluso proporcionar información invaluable que nos ayudaría a proteger el planeta en el futuro.

En el pasado, Loeb ha hecho afirmaciones controversiales al referirse a objetos intergalácticos que han entrado al sistema solar antes como posibles naves de origen extraterrestre.