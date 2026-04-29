El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico alertó sobre un aumento significativo en los niveles de esporas de hongos en el aire, luego de las intensas lluvias registradas en la tarde de ayer, principalemnete en el área de Río Piedras.

Según datos ofrecidos por la institución, la concentración de esporas pasó de un nivel bajo de 13,850 esporas por metro cúbico de aire a un nivel alto de 49,492 esporas/m³ en cuestión de horas, lo que representa más del triple del valor previo.

Este incremento súbito ha sido asociado en la literatura científica con episodios de asma relacionados a tormentas, un fenómeno conocido por agravar las condiciones respiratorias en personas vulnerables.

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Tras aguacero fuerte de la tarde hubo una liberación de esporas. ( Suministrada )

Especialistas del recinto indicaron que el fuerte aguacero alteró el ciclo intradiurno de liberación de esporas, provocando niveles elevados y sostenidos desde aproximadamente las 4:00 de la tarde. Este comportamiento contrasta con el patrón habitual, en el cual las esporas húmedas suelen liberarse mayormente durante la madrugada, como se observa en registros de control tomados el pasado 28 de marzo en San Juan.

Ante este escenario, las autoridades médicas exhortaron a las personas con asma u otras condiciones respiratorias a mantenerse atentas a cualquier síntoma y seguir estrictamente las recomendaciones de sus médicos para evitar exacerbaciones. También señalaron que, a pesar del aumento en esporas, los niveles de polen de árboles se mantienen bajos en la jornada de hoy.

El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico reiteró la importancia de monitorear las condiciones ambientales tras eventos de lluvia intensa, particularmente en zonas urbanas como Río Piedras, donde estos cambios pueden impactar directamente la salud pública.