Un brillante meteoro sorprendió a los madrugadores este viernes al iluminar brevemente el cielo con un resplandor color verde turquesa. El fenómeno fue visible a las 4:27 a.m. desde Puerto Rico, particularmente hacia el sur-sureste.

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) confirmó que se trató de un meteoro perteneciente a la lluvia Táuridas del Sur, una corriente de meteoros conocida por producir bólidos espectaculares, aunque en menor cantidad que otras lluvias más activas.

“Al analizar la trayectoria confirmamos que se trató de un Táurida. Aunque es una lluvia leve, los pocos meteoros que produce suelen ser muy brillantes y coloridos”, indicó la SAC en un comunicado.

A diferencia de otras lluvias de meteoros que son causadas por diminutas partículas, las Táuridas se originan por fragmentos más grandes del cometa 2P/Encke, lo que explica su intensidad visual.

La SAC explicó que esta lluvia de meteoros se puede observar hasta el 20 de noviembre, con un posible pico de actividad cercano al 10 de octubre. Por tanto, no se descarta que más meteoros similares puedan ser visibles en los próximos días.

En cuanto a la mejor hora para observar, la entidad astronómica señaló que la actividad puede comenzar desde las 9:00 p.m., aunque las mejores oportunidades se dan en horas avanzadas de la noche o en la madrugada.

¿Dónde mirar?

Aunque los meteoros pueden cruzar el cielo desde distintos puntos, las Táuridas del Sur tienden a ser más visibles mirando hacia el sur, sureste y suroeste. También se pueden ver ocasionalmente hacia el este y oeste, pero rara vez hacia el norte, precisó la organización.

La SAC invita al público a permanecer atento al cielo en las noches despejadas de las próximas semanas, ya que las Táuridas, aunque poco frecuentes, suelen ofrecer espectáculos celestes inolvidables.