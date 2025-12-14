Durante una expedición en el mar de Weddell, en la Antártida, un grupo de científicos realizó un hallazgo inesperado. Mientras buscaban el histórico HMS Endurance, naufragado en 1915, descubrieron centenares de nidos de peces ocultos bajo la plataforma de hielo Larsen C.

La zona se volvió accesible luego del desprendimiento del iceberg A68, en 2017. En enero de 2019, la tripulación abordó el buque de investigación SA Agulhas II para una misión de 49 días. Aunque el hielo marino impidió una revisión completa en busca del navío, el equipo documentó imágenes inéditas del fondo oceánico.

Mediante el uso del vehículo remoto Lassie, los investigadores captaron más de 1,000 cavidades circulares en el sedimento, habitadas por la especie Lindbergichthys nudifrons, conocida como albacora o cazón de roca. Las estructuras se encontraban organizadas en formas geométricas complejas, como medias lunas, óvalos, figuras en U y disposiciones aisladas.

PUBLICIDAD

Los científicos determinaron que los nidos más comunes eran los aglomerados, que representaban el 42% del total. Estas agrupaciones formarían una defensa colectiva frente a depredadores como las estrellas quebradizas y los gusanos cinta. Según el estudio, estos últimos localizan los huevos mediante señales químicas, y los grupos podrían dificultar esa tarea.

Los ejemplares machos de esta especie protegen los nidos durante cerca de cuatro meses, resguardando los huevos de posibles amenazas. Los nidos aislados, en cambio, tienden a pertenecer a peces más grandes y capaces de defenderse por sí mismos.

Las imágenes también mostraron larvas dentro de los nidos. Este comportamiento reproductivo se interpreta como una expresión de la “teoría del rebaño egoísta”, la cual plantea que los individuos buscan ubicarse entre otros para reducir el riesgo ante un depredador.

Investigaciones previas ya habían detectado comportamientos similares en la zona, donde habitan especies como el pez de hielo, caracterizado por su sangre transparente. Los investigadores señalaron que la repetición de estos hallazgos sugiere un ecosistema más complejo de lo que se creía.

Los resultados respaldan los esfuerzos por establecer un Área Marina Protegida en el mar de Weddell. Esta propuesta está en análisis por parte de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida.

Aunque la expedición no logró encontrar el Endurance —localizado hasta 2022— el hallazgo de los nidos representa un avance significativo en el conocimiento de la biodiversidad en aguas antárticas.