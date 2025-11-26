Un meteoro que se observó a las 10:14 pm del lunes desde la Isla tuvo la peculiaridad de que no lució como uno, sino como dos objetos muy cercanos entre sí descendiendo del cielo.

Las imágenes captadas desde Cabo Rojo por Frankie Lucena muestran un meteoro que luce doble, muy probablemente debido a que el meteoroide (roca por entrar a la atmósfera) se dividió en dos partes, indicó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

“Es un evento sumamente raro o poco usual”, destacó la entidad educativa a la vez que señaló que hace cerca de tres décadas se registró en la Isla otro inusual meteoro que claramente se dividió en dos fragmentos.

El curioso avistamiento ocurrió un día después de que se viera un impresionante meteoro que resultó visible a plena luz del día. El que se vio a las 6:15 pm del domingo fue uno significativo ya que aunque se observó desde todo Puerto Rico, residentes de la mitad este de la Isla sintieron un estruendo o explosión, y en algunos pueblos hasta una vibración de las puertas y ventanas.

“El del domingo fue una roca espacial de entre 1 a 3 metros de diámetro, y al ser de notable tamaño desplazándose más rápido que la velocidad del sonido, produce una explosión sónica u onda expansiva”, explicó la SAC.