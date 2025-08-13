Moscú. Los científicos rusos del Instituto de Investigaciones Científicas del Ártico y la Antártida (AANII, por sus siglas en ruso) observaron hoy la caída de un meteorito brillante que sobrevoló la estación polar rusa ‘Vostok’ en la región central de la Antártida.

Según informó el centro en su canal de Telegram, “el objeto intensamente luminoso cruzó el cielo nocturno hoy, 13 de agosto, sobre las 16:00 (4:00 p.m.) hora local”.

“El meteorito avanzaba rápido y dejó tras de sí una brillante estela blanca que se pudo observar en el cielo durante más de media hora”, añadió el AANII, que publicó fotos del bólido.

Los investigadores señalaron que “todos los días caen en la Tierra muchos meteoritos, pero la mayoría de las caídas tiene lugar en zonas poco pobladas: superficies sobre el mar, bosques amplios, desiertos, tundras o montañas”.

“Las fotografías y vídeos de estos fenómenos suelen ser muy raras”, declaró Serguéi Drozdov, científico del Centro Astronómico del Instituto de Física Lébedev, citado en Telegram.

El experto señaló que “en este caso lo asombroso es que en una zona tan poco poblada se logró filmar la huella del vuelo del bólido brillante”.

Según Drozdov, “lo más probable es algunos fragmentos hayan alcanzado la superficie y podrían ser hallados en el futuro”.