Un meteoro que se vio desde Puerto Rico a las 10:02 pm del lunes llamó la atención por su lenta velocidad y extensa duración, lo cual hizo pensar a muchos que tal vez pudo tratarse de basura espacial. Sin embargo, la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) confirmó que se trató de un meteoro natural rozando la atmósfera.

“Recibimos reportes indicando que resultó visible desde toda la Isla”, señaló Nelson Ortega, de la SAC.

“Varios detalles incluyendo la ausencia de objetos a punto de hacer su reentrada cerca de nuestra zona, así como la detección de sodio en la estela, permitieron confirmar que no fue basura espacial, sino una roca espacial que estaba rozando la atmósfera entrando en un ángulo llano o nulo, lo que se conoce como un meteoro rozante”, explicó por su parte Eddie Irizarry, vicepresidente de la SAC.

La entidad educativa señaló que la trayectoria demostró que fue un meteoro esporádico, no relacionado a lluvia de meteoros alguna.

Apareció cerca del horizonte norte-noroeste y se desplazó por gran parte del firmamento hacia el este.