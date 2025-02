Escuchar que la enfermedad que una vez amenazó tu vida ya abandonó tu cuerpo genera un sentimiento de liberación y alivio ante la ansiedad sufrida durante el tratamiento.

Y conocer que eres el primer paciente en curarse con una terapia en específica, que combinó medicina moderna y el apoyo emocional de los seres queridos, tiene un significado más especial.

Ese es el logro que celebra hoy el Hospital UPR Dr. Federico Trilla con una victoria histórica que marca un antes y un después en la lucha contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Según informó la institución, Carla Avilés se ha convertido en la primera paciente del hospital en curarse completamente de un cáncer cervical causado por el VPH gracias a un tratamiento liderado por la Dra. Fiorella Reyes Baéz.

El caso de Carla es un poderoso testimonio de resiliencia, superación y esperanza, que representa un rayo de luz para muchas personas que enfrentan diagnósticos similares.

Tras recibir un diagnóstico devastador, Carla encontró en el Hospital UPR Dr. Federico Trilla el apoyo médico, tecnológico y humano necesario para vencer el cáncer y retomar su vida.

“Me sentía mal y me refirieron a la Dra. Reyes Baéz. Ella vio algo extraño y me envió a hacer una biopsia. Cuando me dijeron que tenía un tumor, pensé que me iba a morir, que no vería crecer a mis nietos. Pero la Dra. Reyes Baéz me dijo desde el principio: ‘No te quites’. Eso me dio fuerza para seguir adelante. El proceso de tratamiento fue duro. El día que la Dra. Reyes me dijo que estaba completamente sana, nos abrazamos y lloramos juntas. Fue un momento que nunca olvidaré. Esta experiencia me ha cambiado por completo, y ahora no falto a ninguna cita médica. Hay esperanza para quienes enfrentan un diagnóstico como el mío”, expresó emocionada Carla Avilés.

La Dra. Fiorella Reyes Baéz, ginecóloga oncóloga del Hospital UPR Dr. Federico Trilla y responsable del tratamiento de Carla, destacó la importancia de la detección temprana y del acceso a tratamientos adecuados para lograr resultados positivos en la lucha contra el cáncer.

Carla Avilés ( Suministrada )

“El caso de Carla es un recordatorio de que la medicina moderna, combinada con un enfoque humano, puede cambiar vidas. La prevención y la concienciación sobre el VPH son esenciales para evitar casos avanzados de cáncer cervical. Sin embargo, también debemos garantizar que quienes lo necesiten reciban el tratamiento adecuado en el momento oportuno”, comentó la Dra. Reyes Baéz.

El tratamiento que Carla recibió incluyó quimioterapia y radioterapia, un protocolo estándar basado en estudios clínicos internacionales. Sin embargo, lo que hizo la diferencia fue el acompañamiento integral que su familia y el hospital le brindaron a Carla, destacando la importancia del apoyo emocional durante el proceso.

“Cada caso es especial y único. Ver a Carla completamente sana hoy me llena de satisfacción personal y profesional. La medicina no es solo ciencia; también es humanidad. Y ese acompañamiento humano marca la diferencia en los resultados”, añadió la especialista.

La licenciada Yelitza Sánchez, directora ejecutiva del hospital, también destacó el papel del Hospital UPR Dr. Federico Trilla como líder en la lucha contra el cáncer en la región de Carolina.

“El caso de Carla es un testimonio del trabajo incansable de nuestro equipo médico y del compromiso que tenemos con la salud y el bienestar de nuestra gente. Somos el único hospital en la región que cuenta con una especialista en ginecología oncológica como la Dra. Reyes Baéz. La historia de lucha y sanación de Carla es un mensaje poderoso que queremos llevar a toda la comunidad. Sabemos que inspirará a muchas personas a buscar prevención y tratamiento temprano”, expresó Sánchez.

El Dr. Josiel Medina Zayas, director de Ginecología y Obstetricia del Hospital UPR Dr. Federico Trilla, también destacó la importancia de contar con un equipo especializado en oncología ginecológica dentro de la institución.

“Estamos comprometidos en ofrecer un servicio de salud integral, que incluya tanto prevención como tratamientos avanzados para nuestros pacientes. El caso de Carla es un ejemplo de cómo un diagnóstico realizado por una subespecialista como la Dra. Reyes Baéz, acompañado de un tratamiento adecuado, pueden salvar vidas. Queremos que nuestra comunidad sepa que tiene acceso a servicios de alta calidad aquí mismo en Carolina”, afirmó el Dr. Medina Zayas.

El cáncer cervical causado por el VPH es una de las formas más prevenibles de cáncer. La Dra. Reyes Baéz hizo un llamado a la comunidad para priorizar la prevención a través del cernimiento de rutina y la vacunación contra el VPH.

“La prevención salva vidas. La vacuna contra el VPH tanto para hombres y mujeres es una herramienta poderosa que puede evitar que muchas personas desarrollen este tipo de cáncer. En países como Australia, donde la tasa de vacunación es alta, los casos de cáncer cervical han disminuido significativamente. En Puerto Rico, debemos continuar fomentando la vacunación y el cernimiento de rutina para proteger a nuestra población”, enfatizó la Dra. Reyes Baéz.

La vacunación contra el VPH es recomendada desde los 9 años y puede administrarse hasta los 45 años. En Puerto Rico, gracias a los requisitos escolares, la tasa de vacunación es una de las más altas en los Estados Unidos.

El VPH, que se transmite durante el contacto sexual, es responsable del 99% de los casos de cáncer cervical, así como de otros órganos relacionados al sexo, como del ano, pene, vagina, vulva y orofaringe (área boca y garganta).

En Puerto Rico, según una entrevista reciente con Primera Hora de la epidemióloga e investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer, Ana Patricia Ortiz, se registran 11.5 casos por cada 100,000 mujeres.