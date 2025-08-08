La onda tropical localizada sobre el Atlántico tropical central está generando muy poca actividad de lluvias en estos momentos, lo que está limitando su formación ciclónica, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami. (CNH).

Según el informe del CNH, aunque el desarrollo ciclónico de este sistema es poco probable en los próximos dos días debido a la presencia de aire seco en sus alrededores, las condiciones atmosféricas podrían tornarse más favorables durante los próximos días.

El ente indicó que existe una probabilidad del 50% de que esta onda se convierta en una depresión tropical durante el comienzo o la mitad de la próxima semana, mientras se desplaza con dirección noroeste a norte a través del Atlántico central y subtropical.

PUBLICIDAD

Por el momento, la posibilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas es baja, cercana a 0%.

De lograr convertirse en depresión tropical y eventualmente a tormenta, levaría por nombre Erin.

La temporada de huracanes en el Atlántico arrancó el pasado 1 de junio y se extiende hasta el próximo 30 de noviembre.