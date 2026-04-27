China bloqueó el lunes la adquisición por parte del gigante tecnológico estadounidense Meta de la startup de inteligencia artificial Manus, en una inesperada medida para revertir un acuerdo que aparentemente despertó la preocupación de Pekín por la transferencia de tecnología avanzada.

En un comunicado de una sola línea, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, máximo organismo de planificación del país, afirmó que prohibía la adquisición extranjera de Manus y había exigido a todas las partes que se retiraran del acuerdo. No nombró específicamente a Meta Platforms, propietaria de Facebook e Instagram.

Manus, de origen chino pero con sede en Singapur, ofrece un agente de IA de uso general que puede realizar de forma autónoma tareas sofisticadas como codificar una aplicación, realizar estudios de mercado o preparar presupuestos trimestrales.

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La decisión fue tomada por la Oficina del Mecanismo de Trabajo para la Revisión de la Seguridad de la Inversión Extranjera de la Comisión de conformidad con las leyes y normativas chinas, según el comunicado. Se produjo después de que las autoridades chinas dijeran que estaban investigando el acuerdo a principios de año.

La comisión no dio más detalles sobre los motivos de la prohibición. El anuncio se produjo menos de un mes antes de la visita prevista por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Pekín para reunirse con el líder chino, Xi Jinping, en mayo.

Meta anunció en diciembre que adquiría Manus, en un caso poco frecuente de compra de una empresa de IA con fuertes vínculos con China por parte de un gran grupo tecnológico estadounidense. Se esperaba que el acuerdo con Manus ayudara a ampliar la oferta de IA en las plataformas de Meta.

Meta había dicho que “no habría intereses de propiedad china en Manus” y que Manus interrumpiría sus servicios y operaciones en China. Pero China declaró en enero que investigaría si la adquisición se ajustaba a sus leyes y normativas.

En aquel momento, el Ministerio de Comercio chino declaró que todas las empresas que realizaran inversiones en el extranjero, exportaciones de tecnología, transferencias de datos y adquisiciones transfronterizas debían cumplir la legislación china. Meta había declarado que la mayoría de los empleados de Manus trabajaban en Singapur.

Antes de la operación, la empresa matriz de Manus era Butterfly Effect Pte, con sede en Singapur, pero sus orígenes se remontan a entidades registradas en Pekín con nombres similares creadas varios años antes.

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Manus no respondió a la solicitud de comentarios. Su sitio web dice que la empresa “ahora forma parte de Meta”, lo que indica que la operación ya se ha cerrado.

Meta dijo el lunes que la transacción de Manus “cumplía plenamente la legislación aplicable”.

“Prevemos una resolución adecuada de la investigación”, dijo la empresa con sede en California en un comunicado.

Según los analistas, la decisión es una señal de que los dirigentes comunistas chinos están intensificando el control de la industria de la inteligencia artificial en un contexto de creciente rivalidad geopolítica con Estados Unidos en torno a esta tecnología.

“China está mostrando al mundo que está dispuesta a jugar duro cuando se trata de talentos y capacidades de IA, que el país considera un activo fundamental de seguridad nacional”, dijo Lian Jye Su, analista jefe del grupo de investigación y asesoramiento tecnológico Omdia. “Es un claro indicio de lo que las autoridades chinas pueden hacer en el futuro en relación con las adquisiciones en las que participen empresas chinas de tecnología profunda”.

Según Su, la prohibición de adquisiciones impuesta por Pekín podría disuadir a los gigantes tecnológicos estadounidenses de llevar a cabo planes de adquisición similares en el futuro. “En el contexto de la rivalidad, es un reflejo de los controles a la exportación, las listas de entidades y las restricciones a la inversión en China”, afirmó Su.

El interés de Meta por Manus refleja una carrera más amplia de la industria tecnológica por liderar el desarrollo de agentes de IA que puedan ir más allá de las capacidades de un chatbot para emprender acciones informáticas en nombre de las personas.

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Meta adquirió el mes pasado Moltbook después de que atrajera la atención viral por ser una red social creada para que los agentes de IA hagan publicaciones e interactúen entre sí. Esto ocurrió después de que OpenAI, fabricante de ChatGPT, contratara al creador del agente de IA OpenClaw, antes llamado Moltbot y cuya tecnología sirvió de base para Moltbook.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.