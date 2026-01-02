Un equipo internacional de científicos descubrió la presencia de tiburones viviendo dentro del volcán submarino activo Kavachi, uno de los más intensos del océano Pacífico. El hallazgo ocurrió frente a las Islas Salomón, en Oceanía, y fue confirmado mediante exploraciones con robots submarinos.

El fenómeno, registrado por primera vez en 2015, reactivó el interés científico por comprender cómo estas especies logran sobrevivir en un entorno marcado por altas temperaturas, gases tóxicos y frecuentes erupciones.

El volcán Kavachi se encuentra a unos 32 kilómetros (casi 20 millas) de las Islas Salomón y es considerado uno de los más activos del Pacífico. A pesar de sus constantes erupciones y de la elevada acidez de sus aguas, investigadores detectaron la presencia de tiburones sedosos y tiburones martillo nadando dentro del cráter submarino.

El fenómeno fue documentado inicialmente en 2015 y se popularizó bajo el nombre de “Sharkcano”. Desde entonces, científicos de distintas instituciones volvieron al lugar para obtener datos más precisos sobre este ecosistema extremo.

Investigación con robots submarinos

La nueva expedición fue liderada por el ingeniero oceánico Brennan Phillips, de National Geographic, junto a Alistair Grinham, de la Universidad de Queensland, y Matthew Dunbabin, de la Universidad Tecnológica de Queensland. Debido al alto riesgo que implica el volcán, el equipo utilizó robots submarinos diseñados para operar en condiciones extremas.

Estos dispositivos, algunos fabricados con materiales de bajo costo como tuberías de PVC, cuentan con sensores de profundidad, temperatura, acelerómetros y cámaras. Según explicaron los investigadores, el objetivo es medir parámetros como el pH del agua, la concentración de dióxido de carbono y las variaciones térmicas previas a una erupción.

Las primeras mediciones registraron una fuerte caída del pH en la superficie del agua y temperaturas hasta diez grados superiores a lo normal en las cercanías de los respiraderos volcánicos. Además, los robots confirmaron que Kavachi emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero y lograron recolectar fragmentos de roca expulsados tras una erupción.

Las imágenes obtenidas de los tiburones fueron limitadas debido a la turbidez del agua, aunque los tiburones martillo resultaron más fáciles de identificar por su morfología característica.

Hipótesis sobre la adaptación de los tiburones

La presencia de grandes animales marinos en un ambiente con alta acidez, temperaturas elevadas y actividad eruptiva constante sorprendió a la comunidad científica.

Los investigadores analizan la posibilidad de que estas especies hayan desarrollado adaptaciones específicas que les permitan tolerar estas condiciones.

Entre las líneas de estudio se encuentra la capacidad de los tiburones para detectar señales previas a una erupción y alejarse a tiempo, así como su resistencia a las ondas de choque generadas dentro del volcán.

Para avanzar en estas investigaciones, el equipo ya trabaja en nuevos módulos que permitirán instalar sensores directamente en el cráter.