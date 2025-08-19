Descubren una nueva luna diminuta alrededor de Urano
Tiene una extensión de aproximadamente seis millas.
NUEVA YORK. El telescopio espacial James Webb ha detectado una nueva luna diminuta orbitando alrededor de Urano.
El nuevo miembro del grupo lunar, anunciado el martes por la NASA, parece tener solo seis millas (10 kilómetros) de ancho. Fue detectado por la cámara de infrarrojo cercano del telescopio durante observaciones realizadas en febrero.
Los científicos creen que se mantuvo oculta durante tanto tiempo —esquivando incluso a la nave espacial Voyager 2 durante su sobrevuelo hace unos 40 años— debido a su debilidad y pequeño tamaño.
Urano tiene 28 lunas conocidas que llevan nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope. Aproximadamente la mitad son más pequeñas y orbitan el planeta a menor distancia. Esta nueva incorporación, aún sin nombre, eleva el número total de lunas del planeta a 29.