Un nuevo estudio sugiere que un diminuto mundo helado situado más allá de Plutón alberga una atmósfera fina y delicada que podría haber sido creada por erupciones volcánicas o el impacto de un cometa.

Con sólo 500 kilómetros de diámetro, este mini Plutón es el objeto más pequeño del sistema solar con una atmósfera global claramente detectada y ligada a la gravedad, según el investigador principal, Ko Arimatsu, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón.

“Se trata de un avance asombroso, pero necesita urgentemente una verificación independiente. Las implicaciones son profundas si se verifican”, ha declarado Alan Stern, del Southwest Research Institute y principal científico de la misión New Horizons de la NASA a Plutón y más allá. No participó en el estudio.

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El hallazgo ofrece una nueva perspectiva de los objetos más lejanos y fríos de nuestro sistema solar, en una región conocida como el Cinturón de Kuiper. Los investigadores utilizaron tres telescopios en Japón para observar el objeto en 2024 cuando pasó por delante de una estrella de fondo, oscureciendo brevemente la luz estelar.

“Cambia nuestra visión de los mundos pequeños del sistema solar, no sólo más allá de Neptuno”, dijo Arimatsu en un correo electrónico. Encontrar una atmósfera alrededor de un objeto tan pequeño fue “realmente sorprendente”, añadió, y desafía “la visión convencional de que las atmósferas se limitan a los grandes planetas, planetas enanos y algunas lunas grandes.”

Este llamado planeta menor -conocido formalmente como (612533) 2002 XV93- se considera un plutino, que da dos vueltas alrededor del Sol en el tiempo que tarda Neptuno en completar tres órbitas solares. En el momento del estudio, se encontraba a más de 5,500 millones de kilómetros de distancia, más lejos incluso que Plutón, el único otro objeto del Cinturón de Kuiper con atmósfera observada.

Se cree que la atmósfera de esta bola de hielo cósmica es entre 5 y 10 millones de veces más fina que la atmósfera protectora de la Tierra, según el estudio que aparece el lunes en la revista Nature Astronomy.

Es entre 50 y 100 veces más fina que la tenue atmósfera de Plutón. Las sustancias químicas atmosféricas más probables son el metano, el nitrógeno o el monóxido de carbono, cualquiera de las cuales podría reproducir el oscurecimiento observado cuando el objeto pasó ante la estrella, según Arimatsu.

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Según Arimatsu, otras observaciones, especialmente las realizadas por el telescopio espacial Webb de la NASA, podrían verificar la composición de la atmósfera.

“Por eso es tan importante la vigilancia en el futuro”, dijo. “Si la atmósfera se desvanece en los próximos años, eso apoyaría un origen de impacto. Si persiste, o varía estacionalmente, eso apuntaría más hacia un suministro interno de gas continuo” procedente de volcanes de hielo.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.