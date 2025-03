Un eclipse lunar total será visible desde toda la Isla, y la fase total se podrá ver entre las 2:26 am a 3:31 am (hora de PR) del viernes 14, es decir de jueves para viernes.

“Este eclipse coincide con una leve lluvia de meteoros llamada ‘Gamma Normids’, y tal vez pudieras ver alguno mientras aprecias el eclipse”, destacó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

La entidad educativa señaló además que se trata de un tipo de eclipse que en nuestra zona no se repite hasta junio de 2029.

El Sol, la Tierra y la Luna estarán alineados, ocasionando que nuestro planeta obstruya la luz solar que iluminaba la Luna.

El color anaranjado-rojizo que mostrará la Luna se debe a que la poca luz solar que estará recibiendo la Luna, será la que está pasando o refractándose por todo el borde de la Tierra.

Es decir que los atardeceres y amaneceres que estén ocurriendo en diversas partes del planeta en esos momentos, estarán proyectando o refractando esa poca luz, iluminando levemente y de forma colorida a la Luna.

Aunque la fase parcial del eclipse comienza a la 1:09 am y culmina a las 4:47 am, la SAC indicó que la parte interesante del eclipse será la totalidad con color anaranjado-rojizo que durará 65 minutos, entre 2:26 am a 3:31 am.

Recuerda que durante un eclipse total de la Luna, es completamente seguro observarlo directamente sin riesgo alguno para la vista, a diferencia de los eclipses solares.

El eclipse se observará muy bien desde América del Norte, América Central, todo el Caribe, y gran parte de América del Sur.