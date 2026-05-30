Desierto de Al Quaa, Emiratos Árabes Unidos. Los relucientes rascacielos y las brillantes luces de los Emiratos Árabes Unidos atraen las miradas de todos los que viajan hasta allí, un signo del rápido desarrollo impulsado por el petróleo que ha experimentado esta nación de la península arábiga en las últimas décadas hasta convertirse en un importante centro de comercio y turismo.

Pero algo se ha perdido durante ese periodo: una visión clara en casi todas las tierras habitadas del país de las estrellas del cielo nocturno que antaño guiaban a los beduinos por las cambiantes dunas del desierto de su vasto interior, conocido como el Barrio Vacío.

PUBLICIDAD

Recientemente, un grupo de voluntarios del Grupo de Astronomía de Dubai ha estado ayudando a la gente a reconectar con la visión de las estrellas y la Vía Láctea llevándoles de excursión nocturna al desierto de Al Quaa, uno de los lugares más oscuros que quedan en los Emiratos.

“Nos hace apreciar nuestra existencia en esta galaxia”, dijo Sheeraz Awan, director general del grupo de astronomía, mientras guiaba a los participantes a través de una visión de las estrellas durante un fin de semana a finales de mayo.

La contaminación lumínica asola los EAU

Los EAU figuran entre los países con mayor contaminación lumínica del mundo, junto con varios otros Estados árabes del Golfo cuya población vive mayoritariamente en grandes ciudades.

Un estudio científico de 2016 concluía que “la humanidad ha envuelto nuestro planeta en una niebla luminosa” y sugería que el 99% de la población de Emiratos no podía ver la Vía Láctea desde sus casas debido a las luces artificiales.

Esa iluminación abarca desde las farolas de las carreteras hasta el espectáculo de luces LED que entusiasma a los turistas en el Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo. Abu Dhabi planea construir una versión de 1.700 millones de dólares de la Esfera, la atracción de Las Vegas, en su isla de Yas.

En Abu Dhabi, capital de los EAU, las autoridades han reconocido el problema de la contaminación lumínica y han elaborado lo que llaman una “Política de Cielo Oscuro” en 2024 sobre iluminación y otras cuestiones en todo su emirato. En Dubai, cada vez más edificios cuentan con pantallas LED y las vallas publicitarias de este tipo son cada vez más comunes. Las autoridades del emirato no respondieron a la solicitud de comentarios, aunque Dubai también alberga los lagos de Al Qudra, una zona rural con menos áreas de contaminación lumínica.

PUBLICIDAD

A la caza de la oscuridad en los confines desérticos de Abu Dhabi

Las luces de la ciudad no llegan al desierto de Al Quaa.

El desierto es fácilmente accesible en vehículo, a unos 100 kilómetros (62 millas) al sureste de la ciudad de Abu Dhabi por una carretera principal hasta la ciudad oasis de Al Ain, y luego otra carretera hacia el sur que se adentra en el desierto.

A pesar de las luces de carretera en el tramo conocido como Razeen Road, con una prisión muy iluminada a lo largo del camino, el desierto se extiende un poco más allá en total oscuridad, sin el peso de la brillante iluminación de la ciudad. Al final, la carretera Razeen se desvía hacia el este, pero una puerta automática se abre para que los conductores accedan a una carretera sin asfaltar que se adentra en el desierto.

Kilómetros más adelante, más allá de los que acampaban en las dunas y disfrutaban de algunas de las últimas noches de buen tiempo antes de las altas temperaturas veraniegas de los EAU, de unos 45 grados Celsius (113 grados Fahrenheit), los astrónomos reunieron a decenas de personas para ver las estrellas.

No estaban solos. Varios trabajadores dormían cerca, bajo pesadas mantas, en la parte trasera de una camioneta, bajo las estrellas. Bajo una pequeña lámpara LED que señalaba dónde aparcar, una Solifugae -más conocida como araña camello- se comió a otra araña camello tras una larga lucha. La criatura corrió brevemente hacia un periodista y un voluntario antes de que las vibraciones de un coche que se acercaba la hicieran volver corriendo a la oscuridad. Todos los presentes vigilaron atentamente sus pasos.

PUBLICIDAD

Mirando las estrellas

Sobre las alfombras tendidas para la excursión del fin de semana de mayo, familias que hablaban árabe, inglés y ruso miraban al cielo. La media luna se ocultaba lentamente en el horizonte. Pronto, el contorno de la Vía Láctea pudo verse a simple vista.

“Cuando miran hacia el este, ¿pueden ver esa nube tenue?”, preguntó Awan. “Eso, damas y caballeros, es la Vía Láctea”.

Utilizó un punto láser para resaltar el conjunto de estrellas, lo que hizo exclamar a una mujer: “¡Ay ye ye!”.

Los voluntarios del Grupo de Astronomía de Dubai describieron este momento como uno de los mejores del año para ver la galaxia. Varios de ellos se quedaron boquiabiertos al ver los meteoritos que surcaban ocasionalmente el cielo, fácilmente visibles en la oscuridad sin la interferencia de las luces urbanas.

Algunos se reunieron en torno a telescopios para observar estrellas individuales. Otros se tumbaron en la fría arena del desierto, recibiendo consejos sobre cómo hacer que sus teléfonos móviles hicieran fotos de larga exposición para ver la galaxia brillar sobre sus cabezas. Con el tiempo, la gente se dirigió lentamente a sus coches y emprendió el camino de regreso a las ciudades y autopistas iluminadas de los EAU.

Por un momento, se habían comprometido con la noche del mismo modo que los beduinos antes que ellos.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.