Una de las ballenas más raras del mundo vive en un solo lugar: el Golfo de México, donde la administración Trump quiere ampliar las perforaciones de petróleo y gas que los científicos temen que puedan empujar al mamífero gigante a la extinción.

Las ballenas de Rice, en peligro de extinción, viven toda su vida en el golfo, donde son vulnerables a las colisiones con embarcaciones, la contaminación acústica, los vertidos de petróleo y el cambio climático, todo lo cual podría aumentar con el incremento de las perforaciones, según los científicos. Otros animales, como los manatíes amenazados y las tortugas marinas en peligro de extinción, también podrían estar en peligro, según los expertos.

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Mientras la guerra de Irán dispara los precios de la energía, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, invocó la seguridad nacional para solicitar una exención de las leyes sobre especies en peligro de extinción, que ilegalizan dañar o matar especies incluidas en una lista protegida.

El Departamento de Interior estudiará el martes la petición en una reunión del Comité de Especies en Peligro de Extinción, apodado el “Escuadrón de Dios” porque puede aprobar proyectos federales incluso si pueden causar la extinción. El Departamento no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios.

¿Qué se sabe de la ballena de Rice?

Es la única especie de ballena que vive todo el año en el Golfo de México, donde quedan menos de 100 -y posiblemente menos de 50-, según los científicos.

Reconocida como especie distinta en 2021, la ballena de Rice suele encontrarse en una estrecha zona del noreste del Golfo, en aguas de 100 a 400 metros de profundidad.

Durante el día se sumergen en el fondo del golfo en busca de peces grasos -principalmente peces plateados- y por la noche descansan cerca de la superficie, lo que significa que “viven al límite”, explica Jeremy Kiszka, profesor de ciencias biológicas de la Universidad Internacional de Florida.

Esto se debe a que realizan inmersiones extenuantes en busca de un tipo específico de alimento que también podría verse afectado por el aumento de las perforaciones y otros cambios en el golfo, y son vulnerables a las colisiones nocturnas con embarcaciones, explicó Kiszka.

Los peligro de las prospecciones de petróleo y gas

Según Kiszka, el ruido podría alterar el comportamiento de búsqueda de alimento de las ballenas, mientras que el aumento del calentamiento global -vinculado a la quema de combustibles fósiles, incluidos el petróleo y el gas- podría cambiar el lugar donde viven sus presas. Las ballenas también son susceptibles a la contaminación, y se cree que una parte significativa de una población ya de por sí pequeña murió a causa del vertido de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon en 2010.

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“Lo que vemos hoy es simplemente una especie... que tiene mala suerte en muchos sentidos: hogar pequeño, dieta especializada y vivir en un lugar que no es fácil en primer lugar”, debido a los impactos humanos, dijo Kiszka.

Según Letise LaFeir, Jefa de Conservación y Administración del Acuario de Nueva Inglaterra, muchos de los efectos del cambio climático son “inevitables”, lo que significa que persistirán incluso si se eliminaran hoy los combustibles fósiles.

Pero la propuesta de la administración Trump “no hace sino agravar los riesgos inmediatos a nivel local y los riesgos a más largo plazo”, dijo LaFeir.

¿Qué pasa con otras especies?

Aunque el expediente gubernamental menciona específicamente a las ballenas de Rice, otros animales amenazados y en peligro de extinción también podrían verse perjudicados por vertidos de petróleo u otros peligros, según los científicos.

“El océano está conectado, por lo que cuando se produce este tipo de acción en otro lugar, tiene implicaciones en todas las aguas”, dijo LaFeir.

Por ejemplo, cada año se rescatan y rehabilitan cientos de tortugas marinas -incluidas las tortugas boba y la tortuga de Kemp, en peligro de extinción- antes de liberarlas en el océano Atlántico y que naden hacia sus zonas de anidamiento en el golfo, explicó.

Michael Jasny, director del proyecto de protección de mamíferos marinos del Natural Resources Defense Council, afirmó que las consecuencias podrían ser de gran alcance.

“Son... tortugas marinas, son manatíes, son grullas trompeteras, son diversas aves marinas, son ballenas de Rice, son cachalotes, son corales en peligro”, dijo. “Son todas las especies en peligro o amenazadas del Golfo de México”.

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¿Qué es el Escuadrón Dios?

Se estableció en 1978 como una forma de eximir proyectos de la protección de la Ley de Especies Amenazadas si un análisis de costes y beneficios concluía que era la única forma de lograr beneficios económicos netos de interés nacional o regional.

El comité de siete miembros está dirigido por el Secretario de Interior, con otros cinco funcionarios federales, y los estados afectados tienen un voto compartido. Se necesitan cinco votos para una exención.

La comisión sólo ha concedido exenciones en dos ocasiones. La primera fue para la construcción de una presa en un tramo del río Platte considerado hábitat crítico de la grulla trompetera, aunque un acuerdo negociado consiguió importantes protecciones que condujeron a mejoras generales del ecosistema. La segunda fue para la tala de árboles en el hábitat del búho moteado septentrional, pero la solicitud se retiró después de que los grupos ecologistas interpusieran una demanda, argumentando que la decisión del comité era política y violaba los procedimientos legales.

Jasny teme que la administración Trump quiera eliminar el escrutinio riguroso de futuras exenciones y “convertir esto... en una cosa que podría ser invocada en cualquier momento, casi para cualquier propósito.”

Si se puede hacer para perforar en el Golfo, dijo, “¿por qué no en California? ¿Por qué no en Alaska?”.

“Si se puede declarar una emergencia para matar tortugas marinas y manatíes y ballenas en el Golfo, se sabe que ninguna especie está a salvo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.