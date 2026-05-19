Google pronto pondrá en marcha una gran cantidad de nuevas herramientas y sistemas impulsados por inteligencia artificial, entre ellas, un asistente de IA que ayudará a los usuarios al realizar de forma proactiva tareas en su nombre.

La IA “agentiva”, el término de moda más reciente entre las empresas tecnológicas, fue un eje central de Google I/O, la conferencia anual de desarrolladores de Google. El agente de IA, Gemini Spark, fue uno de los muchos anuncios que hizo la compañía el martes en la conferencia.

“Estamos firmemente en nuestra era de Gemini agentivo”, dijo el martes el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, en un anfiteatro abarrotado cerca de la sede de la empresa en Mountain View, California. “He estado probando todo tipo de agentes y realmente se puede ver el potencial, pero todavía estamos en una etapa temprana cuando se trata de hacer que los agentes sean fáciles de usar, súper seguros y verdaderamente útiles”.

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Google y su empresa matriz, Alphabet Inc., han invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de IA. Su principal ejecutivo financiero comentó a finales de abril, en una llamada con inversionistas, que los gastos de capital de este año podrían subir hasta 190,000 millones de dólares. Pero la inversión parece estar dando frutos, ya que sus ganancias trimestrales muestran un fuerte crecimiento. El precio por acción aumentó 11% más desde el informe.

Pichai señaló en el discurso inaugural que la aplicación Gemini tuvo 400 millones de usuarios activos mensuales el año pasado, pero que ahora la cifra ha superado los 900 millones, más del doble en un año.

La versión más reciente de Gemini ya está aquí

La familia más reciente de modelos de Google, Gemini 3.5, comenzará a desplegarse el martes para miles de millones de usuarios en todo el mundo, empezando por Gemini 3.5 Flash. El modelo Flash está enfocado en la velocidad, y Google dice que es su modelo agentivo y de programación más sólido hasta ahora, pero también es aproximadamente cuatro veces más rápido que algunos competidores.

Actualmente, este es el modelo predeterminado para la aplicación Gemini y el “modo IA” en la búsqueda de Google. La compañía también trabaja en la versión 3.5 de Gemini Pro, que ya usa internamente y que espera lanzar el próximo mes.

Gemini 3.5 se desarrolló con un nuevo y más avanzado entrenamiento de seguridad y medidas de mitigación, lo que significa que es menos probable que sus modelos generen contenido dañino o que, por error, se nieguen a responder consultas seguras, indicó la empresa.

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Google también anunció un nuevo modelo, Gemini Omni, que permitirá que los usuarios creen videos de alta calidad mediante una consulta con cualquier tipo de entrada, ya sea texto, imágenes, videos y audio. El video que genere Omni podrá editarse fácilmente mediante una conversación con el modelo. Con el tiempo, los usuarios podrán crear imágenes y audio con Omni, pero no se dieron detalles sobre cuándo se desplegarán esas funciones.

La empresa sostuvo que los videos de Omni parecerán más realistas que los creados por otros modelos debido a su comprensión de fuerzas como la gravedad, la energía cinética y la dinámica de fluidos.

Gemini Omni Flash, el primero de la familia Omni, se lanza el martes para suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra a través de la aplicación Gemini y Google Flow. A partir de esta semana, estará disponible sin costo en YouTube Shorts y en la aplicación YouTube Create.

Todos los videos creados con Omni incluirán la marca de agua digital imperceptible de Google, SynthID, pero la empresa también incorpora verificación de credenciales de contenido en la aplicación Gemini. Esta herramienta determina si contenido como una foto o un video fue creado por IA o capturado con la cámara de un teléfono y editado con herramientas de IA. Estará disponible en la búsqueda en Chrome en los próximos meses. Google también anunció que las empresas de IA Open AI, Kakao y Eleven Labs están adoptando su tecnología SynthID en una mayor cantidad de su contenido generado por IA.

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Un agente 24/7

Impulsado por Gemini 3.5, Gemini Spark podrá completar tareas mundanas y rutinarias como revisar notas de reuniones, correos electrónicos y chats, y luego crear un documento con los principales puntos y pendientes. A diferencia de otros agentes disponibles, Spark está basado en la nube, por lo que sigue trabajando en segundo plano aun cuando los usuarios cierran sus laptops o bloquean sus teléfonos.

La naturaleza proactiva de los agentes de IA es lo que los diferencia de los chatbots, y eso también ha generado algunas inquietudes sobre el poder de la tecnología. Gemini Spark está diseñado para pedir permiso antes de realizar tareas “de alto riesgo”, como enviar un correo electrónico o hacer una compra, indicó la empresa.

Un grupo selecto de evaluadores tendrá acceso al agente a partir del martes, y la compañía planea desplegar el modo beta para suscriptores en Estados Unidos de su nivel Google AI Ultra.

Más adelante este verano, Gemini Spark operará directamente dentro de Chrome, señaló la empresa.

Más IA en búsqueda y compras

En la conferencia del año pasado, el desarrollo del que más se habló fue la introducción y el despliegue del “modo IA” en el motor de búsqueda de Google. La función ofrece a los usuarios una respuesta más conversacional a su consulta antes de proporcionar enlaces relevantes, basándose en cambios implementados previamente que modificaron la forma en que los usuarios experimentan e interactúan con la plataforma.

El número de consultas en modo IA ha aumentado más del doble cada trimestre desde su lanzamiento el año pasado, y la herramienta recientemente superó los 1,000 millones de usuarios mensuales, según Liz Reid, jefa de búsqueda de Google.

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El nuevo modelo predeterminado en la búsqueda ahora será Gemini 3.5 Flash y la compañía ha introducido lo que llama un cuadro de búsqueda inteligente. Este cambio, que Reid describe como la mayor actualización del cuadro de búsqueda en 25 años, significa que éste se adaptará para admitir consultas más largas y podrá ayudar a los usuarios a redactar sus preguntas con sugerencias impulsadas por IA en lugar del autocompletado tradicional.

Los usuarios también pueden buscar mediante múltiples modalidades, utilizando texto, imágenes, video, archivos e incluso pestañas de Chrome como entradas de búsqueda. El nuevo cuadro de búsqueda comienza su despliegue el martes en todos los países e idiomas donde el modo IA está disponible actualmente.

La compañía también anunció una nueva herramienta, el Carrito Universal, al que calificó como “un carrito de compras verdaderamente inteligente”. Funciona entre comercios y entre servicios, de modo que los usuarios pueden agregar cosas a su carrito mientras navegan en la búsqueda de Google, conversan con Gemini, ven YouTube o leen correos en Gmail. Luego, el carrito funciona con modelos Gemini para ponerse a trabajar en cuanto se coloca un artículo en el carrito, buscando ofertas y bajadas de precio, proporcionando información del historial de precios y alertando a los usuarios cuando algo vuelve a estar disponible.

La herramienta Carrito Universal estará disponible para los usuarios en la búsqueda y en la aplicación Gemini este verano, y después se incorporará a YouTube y Gmail.