A partir del 1 de febrero, WhatsApp empezará a dejar de funcionar en ciertos celulares que ya podrían considerar “viejos” porque no cumplen con los requisitos mínimos de actualización. En ese sentido, es recomendable tener en cuenta esto para no quedarse sin acceso a la aplicación de mensajería instantánea.

Esta no es una medida nueva en la aplicación de Meta, sino que de manera periódica se implementa un ajuste para que los sistemas operativos puedan soportar las actualizaciones. Estas responden a la necesidad de WhatsApp de optimizar la seguridad, el rendimiento y la capacidad de incorporar nuevas funcionalidades.

En consecuencia, los dispositivos afectados no podrán abrir la aplicación, enviar o recibir mensajes. Esto se debe a que quedan fuera de servicio de una de las plataformas de mensajería más utilizadas del mundo.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en ciertos celulares?

WhatsApp revisa cuáles son los dispositivos con software más antiguo y que tienen el menor número de usuarios para determinar si se admiten o no. Este no es un simple capricho de la aplicación, sino una respuesta a la modernización constante de los smartphones.

Cuando un celular tiene un software obsoleto, no puede recibir las actualizaciones y mucho menos las nuevas funciones de la app. Otra consecuencia es que disminuye su rendimiento, ralentizándolo o produciendo fallas como apagones inesperados. Pero, el mayor riesgo es una cuestión de seguridad porque el dispositivo queda expuesto a virus, malware y otro tipo de ataques que vulneran la privacidad de los datos que almacena.

Sin embargo, en su Centro de Ayuda, la aplicación especifica que “antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación en WhatsApp y se te recordará varias veces que debes actualizarlo”. De esa forma, se busca no dejar incomunicados a los usuarios. Cuando se recibe esta alerta, se debe actualizar el software para verificar si el equipo es antiguo. Se puede revisar directamente la versión del equipo en el apartado “Acerca del dispositivo” de Android o “Información” para iPhone.

A continuación, estos son los modelos de celulares que no cuentan con el sistema operativo requerido para contar con WhatsApp:

Samsung- Galaxy S3, S4, S4 Mini, S5, Note 2, Core, Trend, J2, Ace 4

LG- Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II Dual, L5 II

Motorola- Moto G (1ª gen), Moto E (1ª gen)

Sony- Xperia Z2, Z3, M

HTC- Desire 500, One M8

Apple- iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus