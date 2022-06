El constante lanzamiento de celulares genera que muchos dispositivos empiecen a quedar en el olvido de manera rápida. Esto puede ser por la llegada de nuevas actualizaciones o también por la competencia tecnológica entre las grandes marcas.

Sin embargo, hay celulares que se consideraron tan emblemáticos en su momento de lanzamiento que cuesta creer que ya están obsoletos. Estos son algunos ejemplos:

Samsung Galaxy S3 mini

Anunciado en octubre de 2012, el Galaxy S3 mini tuvo una edición para el mercado de Latinoamérica con procesador marvell pxa 986 a 1.2 GHz memoria Ram 1Gb Gpu Vivante gc1000. Fue uno de los celulares más comercializados en su año gracias a sus características y su variedad en colores, ya que estaba disponible en blanco, negro, azul, gris y rojo.

A pesar de esto, este Galaxy se encuentra dentro de la lista de los dispositivos que ya no tendrán actualizaciones por parte de Samsung en este año.

Samsung Galaxy S9 y S9 Plus

Los Galaxy S9 y S9 Plus fueron presentados en el Mobile World Congress de Barcelona en el 2018. A pesar de que no llevaba mucho tiempo en el mercado, la compañía decidió que ya no obtendrán más actualizaciones ni tampoco parches de seguridad tampoco.

Esta es una de las formas en las que los dispositivos pueden quedar obsoletos, ya que sin actualizaciones empiezan a quedar rezagados y expuestos a virus o fallas.

iPhone 4S

Este dispositivo fue lanzado en octubre de 2011 y rápidamente empezó a ser comercializado en todo el mundo, teniendo en cuenta que en esa época los teléfonos BlackBerry estaban también en auge.

Sin embargo, muchos usuarios empezaron a migrar a los teléfonos táctil y también a emparejarse con el sistema operativo iOS gracias a la cuarta generación de Apple. Este es otro de los dispositivos que no tendrán actualizaciones a partir de este 2022.

iPhone 5C

El iPhone 5C se lanzó en septiembre de 2013 y fue conocido desde sus inicios como el iPhone barato.

Estaba hecho de materiales de un menor costo a los de los dispositivos Apple en ese momento. Tenía una carcasa de plástico, una pantalla Retina de 4 pulgadas, cámara trasera de 8 megapíxeles, cámara frontal FaceTime HD, 16GB o 32GB de almacenamiento interno.

No obstante, ya no cuenta con las actualizaciones necesarias para seguir siendo competitivo en el mercado.