California. Google ha ofrecido indemnizaciones por despido a otra parte de su plantilla en varias divisiones clave en una nueva ronda de recortes de gastos antes de una decisión judicial que podría ordenar la desintegración de su imperio de Internet. La empresa de Mountain View, California, confirmó la reestructuración que habían informado varios medios de comunicación.

No está claro cuántos empleados se ven afectados, pero las ofertas se hicieron al personal de las unidades de búsqueda, publicidad, investigación e ingeniería de Google, según The Wall Street Journal. Google emplea a la mayoría de los casi 186, 000 trabajadores que figuran en la nómina mundial de su empresa matriz, Alphabet Inc.

“A principios de este año, algunos de nuestros equipos introdujeron un programa de salida voluntaria con indemnización para los empleados de Google en Estados Unidos, y ahora varios más están ofreciendo el programa para apoyar nuestro importante trabajo por delante”, dijo en un comunicado la portavoz de Google, Courtenay Mencini.

“Varios equipos también están pidiendo a los empleados remotos que viven cerca de una oficina que vuelvan a un horario de trabajo híbrido para que la gente se reúna más en persona”, dijo Mencini.

Google está ofreciendo las indemnizaciones a la espera de que un juez federal determine su destino después de que su omnipresente motor de búsqueda fuera declarado monopolio ilegal como parte de un caso de casi cinco años de antigüedad por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La empresa también está a la espera de medidas correctivas en otro caso antimonopolio relacionado con su red de publicidad digital.

El juez de distrito Amit Mehta está sopesando una propuesta del Gobierno que pretende prohibir a Google pagar más de 26,000 millones de dólares anuales a Apple y otras empresas tecnológicas para consolidar su motor de búsqueda como el lugar de referencia para la información en línea, obligarle a compartir datos con sus rivales y forzar la venta de su popular navegador Chrome. Se espera que el juez dicte su fallo antes del Día del Trabajo, allanando el camino para que Google siga adelante con su plan de apelar la decisión del año pasado que calificó su motor de búsqueda como un monopolio.

El desmantelamiento propuesto coincide con los esfuerzos del Departamento de Justicia para obligar a Google a desprenderse de parte de la tecnología que impulsa la red de publicidad digital de la empresa, después de que un juez federal dictaminara que dicha red ha estado abusando indebidamente de su poder de mercado para sofocar la competencia en detrimento de los editores en línea.

Al igual que varias de sus homólogas en el sector de la gran tecnología, Google ha ido reduciendo periódicamente su plantilla desde 2023, cuando la industria comenzó a dar marcha atrás en la oleada de contrataciones que se desencadenó durante los confinamientos por la pandemia, que provocaron una demanda frenética de servicios digitales.

Google inició su recorte de gastos tras la pandemia con el despido de 12,000 trabajadores a principios de 2023 y, desde entonces, ha estado reduciendo algunas divisiones para ayudar a reforzar sus beneficios, al tiempo que ha aumentado su gasto en inteligencia artificial, una tecnología que está impulsando una revolución que está empezando a transformar su motor de búsqueda en un motor de respuestas más conversacional.