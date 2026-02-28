Ciudad de México. Un esqueleto prehistórico ha sido encontrado en un intrincado sistema de cuevas submarinas a lo largo de la costa caribeña de México, una zona que se inundó al final de la última era glacial hace 8,000 años, según un arqueólogo espeleólogo que hizo el hallazgo junto con otros.

Octavio del Río, que colabora con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dijo que es el undécimo esqueleto de este tipo encontrado en las cuevas en las últimas tres décadas entre los destinos turísticos de Tulum y Playa del Carmen.

Algunos de los restos humanos más antiguos de Norteamérica han sido descubiertos en las cuevas conocidas como “cenotes”, con algunos esqueletos anteriores que datan de hace unos 13,000 años.

Del Río dijo a The Associated Press esta semana que el esqueleto fue encontrado en una cueva inundada a unos 8 metros (26 pies) bajo la superficie después de nadar unos 200 metros (656 pies) a través de la cueva. Los arqueólogos recuperaron el esqueleto a finales de 2025 y ahora se está analizando.

Pero “con la distancia (desde la entrada de la cueva) y la profundidad... no podría haber llegado allí en otro momento que cuando la cueva estaba seca, hace al menos 8,000 años”, dijo. Incluso ahora, sólo buceadores expertos con equipo especializado pueden acceder a esas cuevas y trabajar en ellas.

El esqueleto estaba sobre una duna de sedimentos en una parte más estrecha de una cámara interior, lo que “sugiere que se trataba de un depósito funerario donde el cuerpo fue colocado intencionadamente, quizá como parte de una práctica ritual”, dijo Del Río.

Incluso después de tres décadas haciendo tales descubrimientos, Del Río dijo que se le aceleró el pulso. “Se puede gritar incluso bajo el agua”, dijo sonriendo.

Del Río dijo que empiezas a imaginarte la cueva, a imaginar cómo llegó esa persona allí, a pensar en el contexto.

Luis Alberto Martos, director de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dijo que el nuevo hallazgo ayudará a entender cómo llegaron estos pueblos a la península mexicana de Yucatán, que entonces era una llanura con acantilados, no selva y playas como ahora, y cómo utilizaban las cuevas.

Los datos de ADN apoyan cada vez más la idea de que algunos llegaron desde Asia a lo largo de un puente terrestre que hoy es el estrecho de Bering, aunque también hay algunos indicios que sugieren otra ruta desde Sudamérica.

“Cada vez se entiende mejor el rompecabezas de la prehistoria de Yucatán”, dijo

Los cientos de kilómetros de ríos submarinos y sistemas de cuevas bajo la costa caribeña se vieron gravemente afectados en los últimos años por la construcción del Tren Maya bajo el mandato del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno taló franjas de selva e introdujo columnas de soporte en las cuevas para construir el tren turístico.

Del Río, que fue uno de los críticos más acérrimos de ese proyecto, dijo que ahora las autoridades mexicanas están trabajando para intentar designar toda la zona como área protegida nacional.

La Secretaría de Medio Ambiente de México confirmó a la AP que el objetivo es lograr esa designación en 2026.

Los ecologistas llevan años intentando proteger las delicadas cuevas, ya que el desarrollo y la contaminación amenazan cada vez más los cursos de agua submarinos.

Además del valor natural y la importancia de la zona, Martos dijo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha defendido que también debería protegerse por motivos de patrimonio cultural. Esto se debe a que las cuevas han demostrado ser “ventanas arqueológicas”, ofreciendo también hallazgos más modernos como un pequeño cañón y rifles del siglo XIX, dijo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.