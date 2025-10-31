El Comité Pro Desarrollo de Maunabo (CPDM), en conjunto con la Asociación de Observación, Difusión Astronómica y Ciencias del Espacio (AODACE) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), invita a compartir en la actividad educativa “Observando el Universo”, desde la Reserva Natural Punta Tuna en Maunabo.

La cita es en Casa Verde, localizada en la carretera 7760 Km 0.9 del barrio Emajaguas, el sábado, 8 de noviembre de 6:30 p.m. a 10:30 p.m.

El Dr. Pedro Manuel Torres Morales, presidente del CPDM, explicó que la actividad educativa familiar es abierta para niños, jóvenes y personas de la tercera edad de todo Puerto Rico.

Relacionadas Captan cometa desde Utuado

En el evento “podrán observar los cuerpos celestes, identificar los planetas, la Luna, constelaciones y las estrellas”.

Además, es una oportunidad especial, donde podrán aprender sobre el uso del telescopio y disfrutar los cielos oscuros. El evento es libre de costo.

Para más información, puedes llamar al (787) 861-0387.

La Reserva Natural Humedal Punta Tuna fue declarada el 13 de julio de 2013 como Reserva para la Observación de los Cielos Oscuros, siendo la primera en la Isla y el Caribe con tal distinción.