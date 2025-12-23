La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) abrió un registro para que cualquier persona del mundo pueda enviar su nombre a la Luna a bordo de la misión Artemis II, prevista para 2026. Los nombres viajarán almacenados en una tarjeta SD dentro de la nave Orión, que realizará un sobrevuelo tripulado alrededor del satélite natural.

Esta iniciativa combina exploración espacial y participación ciudadana: busca que el público se sienta parte del regreso de los astronautas al entorno lunar, casi seis décadas después del histórico alunizaje de Neil Armstrong.

El formulario ya está disponible en la web oficial de la agencia espacial y permanecerá abierto hasta el 21 de enero. Para inscribirse solo se piden datos básicos, como nombre y apellido, y la creación de un código PIN que permite luego recuperar la “tarjeta de embarque” digital.

Una vez completo el proceso, el sistema genera un pase de abordaje con un código QR, que contiene información clave sobre la misión y certifica que ese nombre formará parte del viaje. Hasta ahora, más de un millón de tarjetas ya fueron reclamadas por personas de distintos países.

Artemis II será el siguiente gran paso del programa lunar: un vuelo de unos diez días que utilizará el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la cápsula Orión. La tripulación estará integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

El despegue está previsto desde el Complejo de Lanzamiento 39 del Centro Espacial Kennedy, en Florida, con una ventana que se extiende hasta fines de abril de 2026.

Durante el viaje, Orión llegará a un punto situado a unos 7,500 kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna, desde donde los astronautas podrán observar tanto la Tierra como el satélite.

La trayectoria elegida permitirá un regreso con bajo consumo de combustible, aprovechando el campo gravitatorio Tierra-Luna para evitar maniobras complejas de propulsión.

El retorno a la Tierra tomará cerca de cuatro días y la cápsula amerizará en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, donde un equipo conjunto de NASA y el Departamento de Defensa se encargará de la recuperación.

Para la agencia espacial, este registro abierto al público es una forma de reforzar el vínculo entre la exploración espacial y la sociedad, al mismo tiempo que Artemis II sienta las bases para Artemis III, la misión que buscará volver a posar astronautas sobre la superficie lunar y avanzar hacia una presencia humana duradera en el gigantesco espacio.