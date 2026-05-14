Una nave espacial de la NASA que persigue un raro asteroide metálico pasa cerca de Marte esta semana para un impulso de gravedad, tomando miles de fotos como práctica para el encuentro principal en 2029.

Llamado Psyche, como el asteroide que persigue, el explorador robótico pasará por delante del planeta rojo a 19.848 km/h el viernes.

Será un sobrevuelo especialmente cercano, en el que Psyche pasará a 4,500 kilómetros de Marte, lo que equivale a la distancia entre las costas este y oeste de Estados Unidos. A continuación, se dirigirá hacia el cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter, donde se encuentra su tentador objetivo.

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Todos los instrumentos científicos de la nave estarán encendidos durante el paso por Marte. Los dos exploradores de Marte de la NASA, junto con una pequeña flota de orbitadores estadounidenses y europeos, realizarán observaciones de la superficie y la atmósfera al mismo tiempo, a efectos comparativos.

Las cámaras de Psyche ya están fotografiando a Marte, apareciendo como una media luna en la aproximación y como una esfera casi completa una vez que está en el espejo retrovisor. Los distintos puntos de vista tendrán una doble función, ya que permitirán a los operadores ajustar sus instrumentos y, al mismo tiempo, ofrecerán “fotos sencillamente hermosas”, afirmó en un comunicado Jim Bell, de la Universidad Estatal de Arizona y jefe del equipo de obtención de imágenes.

Aunque el cinturón de asteroides está plagado de millones de objetos, la mayoría son de roca o hielo. Sólo un pequeño porcentaje son ricos en metales, como Psique, un asteroide con forma de patata de unas 173 millas de largo y 144 millas de ancho (278 kilómetros por 232 kilómetros).

Los científicos sospechan que el asteroide puede ser el núcleo expuesto de níquel y hierro de un planeta incipiente que fue despojado por colisiones cósmicas. Estudiar de cerca un objeto así puede aportar información sobre los albores de nuestro sistema solar, hace 4.600 millones de años, y sobre por qué y cómo surgió la vida en la Tierra.

Lanzada en 2023, la nave se encuentra a mitad de camino de su viaje de seis años a Psique, en los confines del cinturón de asteroides, tres veces más lejos del Sol que la Tierra. Llegará en 2029 y entrará en órbita alrededor del asteroide para estudiarlo durante dos años. La nave, del tamaño de una furgoneta, funciona con propulsión eléctrica solar y propulsores de gas xenón.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.