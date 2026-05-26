Menos de dos meses después del vuelo récord del Artemis II a la Luna, la NASA ya está encargando módulos de aterrizaje, vehículos de exploración y aviones no tripulados para una extensa base lunar.

La agencia espacial esbozó el martes la primera fase de sus planes de base lunar, adjudicando cientos de millones de dólares en contratos a cuatro empresas estadounidenses.

Blue Origin, de Jeff Bezos, proporcionará un par de módulos de aterrizaje para llevar buggies lunares a la superficie lunar, en un punto cercano al polo sur de la Luna. Estos vehículos serán construidos por Astrolab y Lunar Outpost. Firefly Aerospace, que aterrizó con éxito en la Luna el año pasado, llevará los primeros drones a la Luna.

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En teoría, todo este equipo debería llegar antes de que los primeros astronautas de Artemis aterricen en la Luna, lo que está previsto para 2028.

NASA ( The Associated Press )

Durante la misión Artemis II de abril, cuatro astronautas volaron alrededor de la Luna, viajando más profundamente en el espacio de lo que lo hicieron las tripulaciones lunares del Apolo a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. Para la misión Artemis III del próximo año, otro equipo de astronautas practicará el acoplamiento de la cápsula Orion de la NASA en órbita alrededor de la Tierra con los módulos de aterrizaje lunar que Blue Origin y SpaceX de Elon Musk están desarrollando para las tripulaciones.

La NASA prevé la llegada de Artemis III a mediados de 2027 y el aterrizaje de dos astronautas en 2028. La segunda fase de la base lunar, de 2029 a principios de la década de 2030, comenzará a construir la infraestructura permanente, incluida una red eléctrica. En cuanto al momento en que la base estará lista para acoger a astronautas durante largos periodos en hábitats permanentes especializados, se espera que sea en la década de 2030, durante la tercera fase.

“Entonces podremos decir: ‘Eh, estamos aquí permanentemente y no vamos a renunciar a ello’”, declaró Carlos García-Galán, ejecutivo del programa de bases lunares de la NASA.

García-Galán imagina una base lunar que se extendería a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados, con un perímetro marcado por drones, bautizados como MoonFall, estacionados en las esquinas.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo que estos marcadores territoriales pretenden ser respetuosos con las naves y equipos espaciales de otros países que puedan estar cerca. Espera que haya reciprocidad al respecto.

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El objetivo de la base lunar es fomentar una economía lunar al tiempo que se llevan a cabo investigaciones científicas y se sientan las bases para una expedición a Marte, subrayó Isaacman.

“Para los que esperan pacientemente, el gran regreso está cerca y no vamos a bajar el ritmo”, dijo Isaacman. “En realidad, no hemos hecho más que empezar”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.