La NASA y Blue Origin tienen previsto lanzar este miércoles desde Florida la misión Escapade, que estudiará la interacción entre el viento solar y el campo magnético de Marte, tras posponerla el domingo debido a cuestiones meteorológicas.

La misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (Escapade), que consiste en dos satélites idénticos, despegará desde el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral (Florida) con una ventana de lanzamiento entre las 14:50 y las 16:17 EST (19:50 y 21:17 GMT), informó Blue Origin.

Los resultados de esta misión ayudarán a los científicos a entender cómo y cuándo Marte perdió su atmósfera y proporcionarán información clave sobre las condiciones que enfrentarían los futuros astronautas que viajen o se establezcan allí.

PUBLICIDAD

La iniciativa permitirá obtener una visión tridimensional sin precedentes de la magnetosfera y la ionosfera del planeta rojo, según la NASA.

Se trata del segundo lanzamiento de un cohete New Glenn, de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, que intentará aterrizar su primera etapa en una plataforma en el mar, tras no lograrlo en la misión inaugural.

Durante el primer vuelo, en enero pasado, la primera etapa del cohete alcanzó la órbita, pero falló en su recuperación sobre la barcaza en el Atlántico.

La misión además probará una nueva trayectoria interplanetaria que podría transformar los viajes futuros al planeta rojo haciéndolos más flexibles y frecuentes.

En lugar de utilizar la tradicional maniobra de transferencia de Hohmann -que restringe los lanzamientos a una ventana de pocas semanas cada 26 meses-, la misión se dirigirá primero a un punto de Lagrange antes de poner rumbo a Marte.

Escapade, con un costo total de 49 millones de dólares, ofrecerá por primera vez una visión “en estéreo”, es decir dos satélites idénticos que observarán al mismo tiempo el mismo fenómeno desde distintos puntos del espacio.

La idea es observar cómo el viento solar afecta la atmósfera superior de Marte, clave para entender la pérdida de agua y gases atmosféricos que transformaron su clima hace miles de millones de años.