El envejecimiento es un proceso natural del ser humano; sin embargo, un estudio de laAcademia China de Ciencias determinó que hay dos edades cruciales en las que el cuerpo envejece más rápidoy en las que se pueden ver indicios de algunas enfermedades degenerativas.

Nuestros órganos envejecen silenciosamente, a veces a un ritmo acelerado, dependiendo de nuestro estilo de vida. Si bien es conocido que hábitos como fumar o consumir alcohol son malignos para la salud, existen otros que pueden empeorar aún más.

“Lo difícil es que a menudo hay pocos signos externos de problemas en algunos órganos, especialmente en el hígado o los riñones, hasta que los problemas están bastante avanzados”, explica el Dr. Adam Staten, médico de cabecera del NHS y médico residente en One Day Tests.

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Según una investigación de la Academia China de Ciencias, se producen dos importantes cambios en el envejecimiento celular y tisular a los 44 y a los 60 años.

Un estudio publicado en abril de este año analizó cuándo se aceleran los cambios clave en el cerebro y la sangre relacionados con el Alzheimer a lo largo de la vida.

El deterioro cognitivo se aceleró en personas a partir de los 50 años. Sin embargo, no fue hasta 10 años después que se registraron cambios más significativos en el cerebro.

Teniendo esto en cuenta, los investigadores de la Clínica Mayo afirman que las medidas de prevención pueden implementarse mucho antes.

De hecho, los expertos de la Comisión Lancet sobre la demencia, advirtió que es en la mediana edad, a partir de los 40 años, cuando la prevención de la demencia tiene mayor impacto.

El Dr. Adam afirma: “Nuestros órganos son los que nos mantienen con vida. Si alguno de ellos presenta problemas, las consecuencias pueden ser muy diversas, desde hacernos sentir mal y dificultar que nuestro cuerpo procese toxinas o medicamentos, hasta reducir nuestra esperanza de vida”.

¿Qué hacer para evitar el envejecimiento prematuro?

El Dr. Adam explicó: “El daño solar en la piel, incluido el riesgo de cáncer de piel, es acumulativo a lo largo de la vida, por lo que la prevención de las quemaduras solares o la exposición excesiva al sol debe comenzar en la infancia”.

El melanoma, el tipo de cáncer de piel más mortal, aumenta drásticamente en la vejez. Cancer Research UK afirmó que el riesgo es “especialmente alto si se sufrieron quemaduras varias veces durante la infancia”.

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En realidad, lo mismo ocurre con la protección de todos nuestros órganos", dijo el Dr. Adam, quien añadió que los hábitos que desarrollamos en la infancia tienen un gran impacto en el resto de nuestras vidas; lamentablemente, no se puede volver atrás y cambiarlo.

El Dr. Adam comenta: "Por eso, problemas como la obesidad infantil y el sedentarismo son tan importantes. Si alguien sufre de sobrepeso y obesidad en su infancia, corregirlo y el daño que causa en la edad adulta es mucho más difícil".

Aunque el daño en la piel sea acumulativo, nunca se es demasiado mayor para empezar a usar protector solar (con un factor de protección solar de al menos 30) y a protegerse del sol: permanecer a la sombra y usar un sombrero de ala ancha.