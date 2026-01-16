Granada, España. Una investigación que revisó las estimaciones sobre la velocidad máxima de algunos de los animales terrestres más grandes que han existido concluyó que gigantes como los dinosaurios saurópodos, los mastodontes y los mamuts se desplazaban a velocidades significativamente más bajas de lo que se creía.

En el estudio, publicado en la revista Scientific Reports, colaboraron investigadores de las universidades de Queensland (Australia), Helsinki (Finlandia), Granada y Madrid (España).

El arqueólogo de la Universidad de Granada Juan Manuel Jiménez Arenas participó junto al profesor de geodinámica interna de la Universidad Complutense de Madrid Javier Ruiz, informó la institución granadina.

PUBLICIDAD

La velocidad de marcha de los animales dependía de múltiples factores, entre ellos su tipo de locomoción y su masa corporal, explicaron los investigadores.

Los animales plantígrados y graviportales, aquellos con patas columnares adaptadas a soportar grandes pesos, eran notablemente más lentos que los digitígrados o ungulígrados.

Además, a partir de los 100 kilos de peso, la velocidad máxima disminuía progresivamente conforme aumentaba el tamaño corporal. Un ejemplo son los elefantes actuales, los animales terrestres más pesados, que no superan los 25 kilómetros por hora (km/h), o 15.5 millas por hora (mph).

En paleontología, donde no es posible observar directamente el movimiento de especies extintas, la estimación de la velocidad depende de modelos matemáticos.

Hasta ahora, estos modelos agrupaban animales con anatomías y modos de locomoción muy distintos, lo que generaba importantes sobreestimaciones: “De hecho, las ecuaciones tradicionales llegaban a exagerar la velocidad real de los elefantes actuales hasta en un 70%, un margen de error incompatible con la reconstrucción rigurosa del comportamiento ecológico de especies extintas”, detallaron.

Para corregir este sesgo, el equipo investigador ha desarrollado nuevos cálculos basados exclusivamente en datos empíricos de elefantes vivos, considerados el mejor análogo de los grandes vertebrados del pasado.

Aplicando estos modelos, los resultados mostraron que el mamut lanudo, con unas seis toneladas de peso, habría sido el proboscídeo extinto más veloz, al alcanzar algo más de 20 km/h (12 mph). En contraste, el enorme Mammut borsoni, que llegó a pesar hasta 16 toneladas, apenas habría superado los 15 km/h (9mph).

PUBLICIDAD

Los dinosaurios gigantes, aún más lentos

El estudio también analizó la velocidad de los mamuts que habitaron la cuenca de Orce (Granada, sur de España): El Mammuthus meridionalis, especie contemporánea de los primeros humanos de Eurasia occidental, se movería a una velocidad máxima aproximada de 18 km/h (11mph), incluso en el caso de ejemplares excepcionales como el conocido “Titán del Pleistoceno” de Fuente Nueva 3, que pudo alcanzar las 14 toneladas.

Los dinosaurios gigantes resultaron ser todavía más lentos, según los investigadores, que apuntan que el Argentinosaurus hiunculensis, uno de los mayores animales terrestres conocidos, con unas 75 toneladas, no habría excedido los 10 km/h (6 mph).

En Europa, el Turiasaurus riodevensis, hallado en Teruel y con un peso estimado de 42 toneladas, alcanzaría como máximo los 11.8 km/h (7 mph).

Estos valores sitúan a los grandes mamíferos extintos en rangos de velocidad comparables, e incluso inferiores, a los de la marcha atlética humana de élite, y muy lejos de las velocidades alcanzadas por los grandes velocistas.

El trabajo redefinió las capacidades atléticas de los gigantes del pasado y subrayó la importancia de emplear modelos matemáticos ajustados a la biomecánica real de animales vivos.

De esta manera, los paleontólogos pueden reconstruir con mayor fidelidad cómo se desplazaban, migraban y utilizaban su entorno algunas de las especies más impresionantes que han habitado la Tierra.