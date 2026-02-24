Waymo empezará a despachar sus robotaxis en otras cuatro ciudades de Texas y Florida, ampliando el territorio cubierto por su flota de coches autoconducidos a 10 grandes mercados metropolitanos estadounidenses.

La entrada en Dallas, Houston, San Antonio y Orlando (Florida), anunciada el martes, amplía la ventaja inicial de Waymo en la conducción autónoma, mientras que los servicios rivales de Tesla y Zoox, propiedad de Amazon, aún están probando sus vehículos en unas pocas ciudades estadounidenses.

En cambio, los robotaxis de Waymo ya realizan más de 400,000 viajes semanales en las seis áreas metropolitanas donde han transportado pasajeros: Phoenix, la bahía de San Francisco, Los Ángeles, Miami, Atlanta y Austin (Texas).

Waymo ofrece su servicio de transporte a través de su propia aplicación en todas las ciudades de EE.UU. excepto Atlanta y Austin, donde sus robotaxis sólo pueden solicitarse a través del servicio de Uber.

La expansión a otros cuatro mercados supone un paso importante hacia el objetivo de Waymo de superar el millón de viajes pagados semanalmente a finales de 2026. Sin identificar dónde estará disponible su robotaxis a continuación, Waymo está apuntando a una lista de otras ocho ciudades que incluyen Las Vegas, Washington, Detroit y Boston, mientras que señala su primera disponibilidad en el extranjero es probable que sea Londres.

Para ayudar a pagar más robotaxis, Waymo recaudó recientemente 16,000 millones de dólares como parte de la infusión financiera que sitúa el valor de la empresa en 126,000 millones de dólares. La valoración alimentó la especulación de que Waymo podría llegar a escindirse de su matriz corporativa Alphabet, donde comenzó como un proyecto secreto dentro de Google en 2009.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.