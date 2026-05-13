Meta Platforms dijo el miércoles que está desplegando un modo “incógnito” para que los usuarios de WhatsApp tengan conversaciones privadas con su chatbot de IA, una medida destinada a aliviar las preocupaciones sobre la privacidad de la información sensible que los usuarios comparten en los chats.

La compañía de medios sociales dijo en una entrada de blog que el modo de chat de incógnito proporciona una manera de tener conversaciones privadas y temporales con Meta AI, su asistente de inteligencia artificial que ha estado disponible en WhatsApp durante unos años.

Los mensajes se procesarán en un “entorno seguro” al que ni siquiera Meta podrá acceder, no se guardarán por defecto y desaparecerán al salir de una sesión, según Meta.

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Los sistemas de IA generativa se han visto acosados por problemas de privacidad, ya que los grandes modelos lingüísticos en los que se basan estos sistemas se entrenan a partir de grandes cantidades de datos, que a veces incluyen información personal proporcionada por los propios usuarios en sus conversaciones con los chatbots de IA.

Los fabricantes de chatbot rivales ya disponen de algunas funciones de privacidad. El chatbot Gemini de Google tiene la opción de desactivar el historial de chat y no permitir que los datos personales se utilicen para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. ChatGPT tiene controles similares.

Meta afirma que está poniendo en marcha los chats de incógnito porque los usuarios suelen hacer preguntas delicadas a los chatbots o incluir en ellas datos privados de carácter financiero, personal, sanitario o laboral.

“Estamos empezando a hacer un montón de preguntas significativas sobre nuestras vidas con sistemas de IA, y no siempre se siente como si tuvieras que compartir la información detrás de esas preguntas con las empresas que ejecutan esos sistemas de IA”, dijo a la prensa Will Cathcart, jefe de WhatsApp de Meta.

El modo de chat de incógnito cuenta con funciones de seguridad para evitar que el chatbot responda a preguntas sobre temas perjudiciales, explicó Cathcart.

Si puede, “dirigirá al usuario hacia información útil y después se negará (a responder) e incluso dejará de interactuar con él por completo”, explica Cathcart.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.