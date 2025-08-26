Guadalajara (México). Un zoológico en Jalisco (oeste de México) reprodujo por primera vez bajo cuidado de profesionales un ejemplar de la tortuga conocida como ‘Casquito’, una especie que habita cerca de Puerto Vallarta, que es considerada la más pequeña del mundo y cuya supervivencia está en peligro.

El biólogo Ricardo Dávalos, jefe del herpetario del Zoológico Guadalajara, explicó a EFE que esta especie fue descubierta apenas en 2018, pero está en peligro de desaparecer pues sólo existen 500 ejemplares debido a la expansión urbana alrededor de los humedales del río Ameca que divide Jalisco con Nayarit, de donde es endémica.

“La construcción de zonas habitacionales cada vez están abarcando más territorio en donde se encuentran algunas de esas fosas (dentro de Puerto Vallarta). Si a eso le agregamos que es una especie poco común, se vuelve más atractiva para los traficantes. Sabemos que en Japón, China, Corea, hay ya animales traficados”, alertó.

La Kinosternon vogti, conocida como ‘Tortuga Casquito de Vallarta’ se caracteriza por la mancha amarilla que los machos tienen en la nariz y por alcanzar apenas los 10 centímetros de largo en edad adulta. Una cría recién eclosionada mide cerca de 2 centímetros, lo que equivale al ancho del dedo pulgar de una persona adulta.

Dávalos explicó que luego de recibir 37 ejemplares que fueron decomisados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2023, lograron el apareamiento de algunas parejas que viven en un área del herpetario con condiciones similares a su hábitat natural.

Las tortugas hembras desovaron algunos huevos que fueron empollados por el grupo de profesionales del zoológico mediante una incubadora donde controlan la temperatura y la humedad.

De este proceso, nació el primer individuo el 30 de junio con un peso de 2.8 gramos y al que los biólogos llaman cariñosamente ´migaja’, debido a su tamaño. En la incubadora permanecen otros seis huevos en espera de que concluyan su proceso de desarrollo que es de aproximadamente de 120 días.

Esto representa un hito para la investigación de reptiles, pues ayudará a conservar esta especie, incrementará el conocimiento que hay de ella y ayudará a que haya más colonias en su hábitat natural, explicó Dávalos.

“En un futuro podemos pensar en liberar algunos de esos ejemplares una vez que se tenga un lugar seguro en Puerto Vallarta, un sitio donde no corran peligro, nosotros podríamos estar en esa posibilidad de liberar ejemplares”, concluyó.

El reto es que las nueve hembras en edad fértil logren al menos una puesta exitosa cada una, aunque los resultados son inciertos debido al bajo índice de fecundidad pues pueden desovar hasta cuatro huevos, aunque no todos se logran.