Un mundo más cálido probablemente hará que el granizo sea más grande y cause más estragos, según un nuevo estudio.

Debido a que el cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles debería generar más aire inestable de alta energía, lo que favorece la formación de granizo, las tormentas globales que azotan techos, autos y el suelo con granizo de un tamaño mayor que el de una canica grande aumentarán entre un 38% y un 47% para finales de siglo, dependiendo de cuánto gas que atrapa el calor emita el mundo, se afirma en un estudio publicado el miércoles en la revista Nature. Y las tormentas que producen granizo más pequeño disminuirán entre un 4% y un 8%, según los investigadores.

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Por lo general, el granizo no es mortal para las personas, pero es costoso. Ya le cuesta a Estados Unidos unos 10,000 millones de dólares al año y alrededor de 80,000 millones a escala mundial, señaló el coautor del estudio John Allen, profesor de meteorología en la Universidad Central de Michigan.

El granizo causa más daños que los tornados y, por lo general, ahora cuesta “más que un par de huracanes al año”, declaró Allen por la mañana desde Guymon, Oklahoma, antes de salir con científicos que se adentran en el corazón de las tormentas de granizo para entender qué es lo que hace que las piedras sean tan grandes. “Hemos visto piedras de granizo récord en los últimos años. Esto me parece extremadamente preocupante porque en realidad no estamos construyendo nuestro entorno para que sea resiliente al granizo. No incluimos esto en nuestras normas de diseño, por ejemplo, para viviendas construidas en Estados Unidos o, de hecho, a nivel internacional”.

Las simulaciones por computadora de Allen muestran que, con el cambio climático, aumentará la proporción de piedras más grandes. Esas son las que causan más daños, señalaron él y científicos externos.

Piedras más grandes implican problemas más grandes

Las piedras más grandes pesan más y caen más rápido a través del aire, por lo que impactan con mayor fuerza.

Aunque el granizo pequeño puede dañar los cultivos, el granizo grande de alrededor de 2 pulgadas (5 centímetros) “puede causar daños importantes a vehículos, techos, paneles solares y demás infraestructura”, explicó Andreas Prein, climatólogo de ETH Zurich, quien no participó en el estudio.

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Un agujero en un techo causado por una sola piedra de granizo puede repararse, pero muchas piedras grandes golpeando ese techo por lo general implican un costoso reemplazo total, indicó Allen.

Lo que ocurre es que hay más vapor de agua en una atmósfera más cálida —casi un 7% por cada grado Celsius (4% más por cada grado Fahrenheit)— y “eso incrementa la energía disponible en la atmósfera y, por lo tanto, tendemos a terminar con corrientes ascendentes más fuertes”, explicó Allen. “Y eso genera más tormentas eléctricas con corrientes ascendentes capaces de producir granizo”.

Pero con un aire más cálido, hay menos frío a gran altura para las piedras de granizo más pequeñas, que tienden a derretirse más, mientras que las más grandes no, señaló Allen.

Estudios anteriores se han centrado en su mayoría en el granizo en Estados Unidos —que es donde se produce más ese fenómeno— y no realizaron el modelado tridimensional de la formación del granizo que sí hizo el nuevo estudio con autores principales de China, indicó Allen. Otros estudios han analizado un posible aumento en la frecuencia en lugar del tamaño.

El granizo es un problema global

Argentina, Europa, Canadá y las llanuras del norte de Estados Unidos probablemente verán el mayor aumento en el número de tormentas de granizo con piedras más grandes, mientras que partes de los trópicos deberían registrar una reducción debido a que las piedras más pequeñas se derriten, señaló Allen.

“El granizo no es solo un problema de Estados Unidos”, afirmó Allen. “Sí, vemos grandes pérdidas aquí, pero las pérdidas globales por granizo parecen ser algo que realmente se está disparando en los últimos años”.

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Los autores del estudio analizaron granizo de más y de menos de 30 milímetros (1,2 pulgadas) de diámetro, que está en algún punto entre una canica y una pelota de golf, y es aproximadamente del tamaño de una moneda de 50 centavos de Estados Unidos. El equipo examinó tres escenarios basados en las emisiones de carbono derivadas de la quema de carbón, petróleo y gas. En un escenario ligeramente optimista, sin demasiada contaminación por carbono, el granizo más grande aumenta un 38%. En un escenario más pesimista, en el que las temperaturas suben casi 1 grado Celsius (2 grados Fahrenheit) más que en el otro escenario, el granizo más grande se dispara un 47%.

“Esta es una importante señal climática”, manifestó Walker Ashley, profesor de meteorología en Northern Illinois, quien no participó en el estudio. “Pero las pérdidas por desastres no están impulsadas únicamente por el peligro en sí”.

A medida que más personas, más viviendas, más parques solares y más infraestructura se trasladan a zonas propensas al granizo, aumentan el riesgo y los daños, señaló Ashley. “El cambio climático puede estar incrementando el potencial de granizo más grande y más dañino en algunas regiones, pero la señal de pérdidas futuras también dependerá en gran medida de dónde construya la gente, qué construya, cuán resilientes sean esas estructuras y cómo cambie el uso del suelo”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.