El agua del grifo de Estados Unidos es, por lo general, segura y de alta calidad. Pero eso no significa que todos los vasos sepan igual, ni que las cañerías de todos los edificios suministren agua idéntica al grifo.

Esa incertidumbre ha impulsado un mercado en auge de filtros de agua, desde sencillos modelos de jarra hasta sistemas de ósmosis inversa de varios miles de dólares. Sin embargo, los expertos afirman que la mayoría de los hogares estadounidenses no necesitan un tratamiento exhaustivo. El reto es saber cómo decidir si se necesita un filtro.

En virtud de la Ley de Agua Potable Segura, la Agencia de Protección del Medio Ambiente establece normas sanitarias para más de 90 contaminantes en los sistemas públicos de abastecimiento de agua, incluidos productos químicos y microbios. Las empresas tratan el agua con desinfectantes como el cloro para eliminar los gérmenes nocivos antes de que llegue a los hogares. La mayoría de las empresas públicas cumplen esas normas y la mayoría de los estadounidenses pueden beber agua del grifo sin peligro.

“A menos que la salud se vea afectada, que recibas un aviso de tu sistema de abastecimiento de agua o que haya una noticia creíble en los medios de comunicación que diga que el agua no es potable, no deberías sentir la necesidad de comprar un filtro”, afirma Gregory Pierce, director del Laboratorio de Soluciones para el Derecho Humano al Agua de la Universidad de California en Los Ángeles. “Sigues siendo bienvenido porque puede hacer que tu agua sepa un poco mejor, pero no debería considerarse necesario tener un filtro de agua en más del 90 por ciento de Estados Unidos”.

A continuación te explicamos cómo comprobar la calidad del agua de tu localidad, cuándo es conveniente analizarla y cómo elegir un filtro que responda a tus necesidades sin malgastar dinero.

Cómo comprobar la calidad del agua

Empiece por consultar el informe anual de confianza del consumidor, que detalla los contaminantes detectados y si el sistema cumple las normas federales. Estos informes suelen estar disponibles en el sitio web de la ciudad o de la empresa. También puede ponerse en contacto directamente con su proveedor si tiene preguntas. Por lo general, los sistemas de abastecimiento de agua sólo son responsables del agua hasta que llega a la propiedad privada, lo que significa que la calidad del agua puede variar en función del edificio.

Para muchos, esos informes pueden ser suficiente garantía. Aun así, algunos consumidores quieren más seguridad, sobre todo en edificios antiguos.

“Probablemente deberías analizar tu agua para identificar si tienes un riesgo que necesites tratar”, afirma Jess Goddard, director científico de la empresa de análisis medioambientales SimpleLab.

Los pozos privados tienen necesidades de mantenimiento y seguridad diferentes porque no están regulados por la Ley de Agua Potable y su control es responsabilidad de los propietarios. La EPA es uno de los organismos que ofrecen recursos a las personas con pozos privados.

Los kits de análisis pueden costar un par de cientos de dólares o más, dependiendo de los contaminantes que analicen.

Así es como suelen funcionar las pruebas: Se pide un kit, se recoge una muestra de agua siguiendo las instrucciones y se envía por correo a un laboratorio certificado. El laboratorio la analiza en busca de contaminantes específicos, como un grupo de sustancias químicas conocidas como PFAS, microplásticos, metales y subproductos de la desinfección, y elabora un informe.

Si las pruebas revelan un problema grave, Pierce recomienda ponerse en contacto con la empresa de suministro de agua o con la agencia estatal de medio ambiente para que le orienten. Si las pruebas revelan altos niveles de contaminantes, la solución puede ir más allá de la instalación de un filtro doméstico. Las autoridades pueden recomendar fuentes de agua alternativas temporales, como el agua embotellada, o mejoras de la infraestructura, como la sustitución de tuberías.

Si no hay un problema tan grave como para requerir esas medidas, un filtro puede ayudar.

Elegir un filtro

La gente debe plantearse cuáles son sus objetivos de filtración y qué pueden hacer los distintos filtros. La EPA advierte de que muchas actividades domésticas, como tirar de la cadena y lavar la ropa, no requieren tratamiento, por lo que cocinar y beber son usos típicos a tener en cuenta.

La mayoría de los filtros están clasificados por las organizaciones sin ánimo de lucro NSF y American National Standards Institute. Las clasificaciones más comunes de NSF/ANSI incluyen 42 para problemas de sabor u olor, 53 para efectos sobre la salud y 401 para compuestos emergentes. Una base de datos de la NSF permite buscar por el nombre del producto o el compuesto que se desea reducir.

“No todos los filtros sirven para todo”, afirma Sydney Evans, analista científico que dirigió un proyecto de pruebas de filtros de agua en el Grupo de Trabajo Ambiental. “E incluso si hay un filtro por ahí que hace absolutamente todo, tal vez usted no lo necesite”.

Muchos hogares utilizan filtros no por motivos de seguridad, sino por el sabor o el olor, “que realmente influyen en el disfrute o la sensación de confianza de la gente en su agua potable”, afirma Goddard.

En esos casos, un filtro de carbón básico, como muchos modelos comunes de jarra, puede ser eficaz. El carbón activado reduce el cloro y los subproductos que se forman cuando el cloro reacciona con la materia orgánica natural del agua.

Samantha Bear, analista de investigación de SimpleLab, afirma que estos subproductos son normales en el agua tratada. Incluso cuando los niveles están por debajo de los límites federales, ella y sus colegas filtran el agua del grifo, no porque el agua no sea segura, sino para reducir la exposición a largo plazo.

Incluso las personas que viven fuera de zonas con altos niveles de contaminación por PFAS pueden estar preocupadas por su presencia. PFAS es la abreviatura de perfluoroalquilo y polifluoroalquilo. La Agencia de Protección del Medio Ambiente dice que los filtros pueden reducir los niveles de PFAS, pero insta a la gente a ponerse en contacto con su proveedor local de servicios de agua como paso inicial si tienen preocupaciones.

El plomo es otro contaminante que a menudo supera las capacidades de los sistemas de filtración. Sin embargo, la EPA señala que ningún nivel de plomo es seguro, por lo que es aconsejable utilizar filtros incluso cuando no se recomienden fuentes de agua alternativas o la sustitución de tuberías.

En qué se diferencian los sistemas de tratamiento

Las jarras, los filtros de frigorífico y los sistemas instalados en el grifo tratan el agua en el punto de uso, donde se bebe o se cocina. Los sistemas bajo el fregadero y las unidades de ósmosis inversa también tratan el agua en el grifo, pero pueden requerir instalación profesional.

Los sistemas para toda la casa tratan el agua en el punto de entrada, es decir, la filtran antes de distribuirla por toda la casa. Estos sistemas suelen ser más caros y requieren una instalación profesional. Suelen utilizarse para problemas que afectan a todo el agua del hogar, como la dureza, los niveles elevados de hierro o determinados compuestos volátiles, y no para los contaminantes que se originan en las tuberías.

Además de los sistemas de filtración, algunos hogares utilizan descalcificadores para reducir la presencia de minerales que pueden acumularse y dañar las tuberías, aunque estos sistemas no eliminan la mayoría de los demás contaminantes. Menos comunes en los hogares son los sistemas de destilación, que hierven el agua y condensan el vapor para eliminar los minerales y algunos contaminantes.

Según los expertos, la mayoría de los hogares no necesitan sistemas de destilación ni para toda la casa, a menos que se trate de un problema específico y documentado.

El mantenimiento y el cambio del filtro de agua también son importantes, porque los cartuchos pueden perder eficacia o permitir la acumulación de bacterias si no se cambian siguiendo las instrucciones del fabricante.

“De lo contrario, pueden hacer más mal que bien”, afirmó Pierce, académico de la UCLA.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.