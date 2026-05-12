Neil deGrasse Tyson ha tenido toda la vida la fantasía de ser abducido por extraterrestres. Así es, quiere ser abducido.

“Incluso me imagino el escenario en mi cabeza: Estoy sentado ahí fuera, solo, y un rayo de luz desciende”, dice. “No es una nave espacial que se cierne sobre mí. Es sólo un rayo de luz del espacio. Y yo me elevo en ese haz de luz y aparezco en un lugar nuevo”.

El astrofísico favorito de Estados Unidos ha convertido esa fascinación de toda la vida en un libro, “Llévame con tu líder: Perspectivas sobre tu primer encuentro con extraterrestres”, que, como ese rayo de luz, ilumina lo que sabemos sobre posibles criaturas espaciales y lo que podemos esperar si alguna vez nos llaman.

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“Aunque no ocurra realmente, es útil hacer el experimento mental de lo que podría pasar”, afirma. “Tal vez se puedan extraer conclusiones que nos ayuden a entender mejor el mundo, cómo nos entendemos entre nosotros y el futuro de nuestra civilización”.

El libro, que sale a la venta el martes, es una hoja de ruta única para adentrarse en el prodigioso cerebro de Tyson, que tiene la habilidad de mezclar la cultura pop con la física cuántica. Tyson es director del Planetario Hayden del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

“Take Me to Your Leader” hace referencia al biólogo evolutivo Stephen Jay Gould y a “Rick y Morty”, de Cartoon Network, y entrelaza ideas del filósofo francés Voltaire y letras de Katy Perry. Mezcla la física de la invisibilidad con “Star Trek” y tiene digresiones sobre la visión multiespectral, cómo Superman -un extraterrestre, ¿recuerdas? - podría matarnos a todos con sólo tirarse un pedo y por qué los aviones supersónicos “parecen badass”.

Serán listos

Tyson concluye que si los extraterrestres llegaran a la Tierra, es probable que fueran mucho más avanzados que los humanos. Escribe que sería como intentar enseñar a un chimpancé la división larga.

“No sólo serán brillantes, sino que serán mucho más poderosos que nosotros en prácticamente cualquier aspecto que importe, por eso es tan risible cuando ves en las películas de Hollywood que llega una nave nodriza y la gente saca sus pistolas y empieza a dispararle. Como diciendo: ‘¿En serio? ¿Lo has pensado bien?”.

Durante el primer contacto, aconseja no intentar dar la mano ni levantar la mano en señal de saludo. “Deja tus costumbres en casa, hasta que aprendas un par de cosas sobre las suyas”, escribe.

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El libro llega en un momento de gran interés por los extraterrestres. El Pentágono ha empezado a publicar un nuevo lote de archivos sobre ovnis, el “Proyecto Ave María” fue un éxito y Steven Spielberg prepara su película sobre extraterrestres “Disclosure Day”, mientras que el ex presidente Barack Obama declaró en un podcast que los extraterrestres son reales. (Más tarde aclaró que no había visto pruebas, pero que “las probabilidades son buenas de que haya vida ahí fuera”).

Tyson decidió escribir su libro después de ver las recientes audiencias del Congreso sobre ovnis, observando que tanto republicanos como demócratas parecían unidos en la búsqueda de la verdad.

“Tenían un tema en común que les interesaba a los dos”, dice. “Cuando vi que llegaba a ese nivel, me di cuenta de que tenía algo que aportar”.

Un libro de etiqueta

Es el primer libro del nuevo sello Simon Six de Simon & Schuster, dirigido por Jonathan Karp, editor de Tyson, quien calificó al científico como “el Bruce Springsteen de los astrofísicos”.

“Nombra a un científico respetado que haya escrito un libro de etiqueta sobre cómo conocer extraterrestres. No se ha hecho. Esto es realmente terra incognita”, afirma Karp.

Por supuesto, los alienígenas no hablarán ningún idioma terrestre, pero Tyson cree que aún podemos comunicarnos a través de la ciencia: constantes universales como la velocidad de la luz, las leyes del movimiento y la gravedad de Newton y la relatividad de Einstein. Los extraterrestres podrían incluso reconocer nuestra tabla periódica -no los nombres ni los símbolos-, sino su sencilla organización, algo que probablemente ellos también hayan hecho.

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También concluye que no serán diminutos ni enormes, citando la relación cerebro/peso corporal. Si son demasiado grandes, se derrumbarán bajo su propio peso. Si fueran demasiado pequeños, no podrían construir un vehículo espacial. “Las leyes de la física restringen enormemente la probabilidad de que la Tierra sea visitada, y mucho menos invadida, por alienígenas diminutos”, escribe.

Pero si nos están vigilando, es muy probable que quieran que les llevemos ante nuestra aparente líder: Taylor Swift. En cambio, Karp dice que Tyson debería ser el hombre clave de la raza humana y que el libro es su tarjeta de visita.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.