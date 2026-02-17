Para muchas personas, la ducha es el momento perfecto para escuchar un pódcast o una buena “playlist”; sin embargo, lo que parece un hábito inofensivo puede afectar la vida útil de los dispositivos móviles.

Aunque la mayoría de los teléfonos celulares vienen con una certificación de resistencia contra el agua o el polvo, esto no significa que exponerlos a ciertos ambientes no pueda generar daños en su sistema.

En ese sentido, hay usuarios que creen que, por contar con una certificación IP67 o IP68, los dispositivos móviles resisten el vapor de las duchas. Si bien los daños no son visibles a corto plazo, la humedad afecta sus componentes internos de forma progresiva.

De hecho, la compañía tecnológica Apple explicó en su sitio web oficial que los teléfonos celulares suelen ser probados dentro de laboratorios y en “condiciones controladas”, por lo que su resistencia no es permanente.

En esa misma línea, Samsung destacó que los aparatos no deben ser utilizados en “temperaturas anormales como saunas y baños de vapor”, debido a que son lugares en los que se concentran altos niveles de humedad caliente.

¿Qué le hace el vapor de la ducha a los celulares?

Algunos expertos en tecnología advierten que usar dispositivos electrónicos, especialmente teléfonos celulares, durante baños de vapor puede generar una condensación interna, afectando sensores o cámaras.

Además, el calor que se presenta durante las duchas con agua caliente penetra en los aparatos electrónicos y, poco después, se convierte en agua dentro de ellos, lo que ocasiona daños irreversibles en puertos de carga, altavoces o micrófonos.

Otra de las razones por las que se recomienda dejar los dispositivos móviles fuera del baño mientras se toman duchas es la corrosión de los circuitos o el deterioro de la batería.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que, si bien hay dispositivos resistentes a ciertas condiciones, exponerlos a una humedad extrema puede hacer que la capacidad de sellado contra agua y polvo disminuya de forma más rápida.

Si no puede prescindir de la música en el baño, la recomendación de los expertos es optar por parlantes Bluetooth diseñados específicamente para ambientes húmedos. De esta manera, podrá disfrutar de su contenido favorito sin poner en riesgo la integridad de su celular.