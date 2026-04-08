La famosa imagen de una pluma sobre la superficie lunar —captada durante la misión Apolo 15— es una de las demostraciones más claras, visuales y contundentes de cómo funcionan realmente las leyes de la gravedad cuando desaparece la resistencia del aire. En ese experimento, un martillo y una pluma cayeron exactamente al mismo tiempo sobre la Luna, confirmando una idea formulada siglos antes.

En 1971, a más de 380,000 kilómetros de la Tierra, el astronauta David Scott realizó una demostración en directo desde la superficie lunar. Sostenía en una mano una pluma de halcón y en la otra un martillo geológico. Frente a las cámaras, los dejó caer desde la misma altura.

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En la Tierra, una pluma cae más lentamente que un objeto pesado porque el aire genera resistencia. Pero en la Luna, donde prácticamente no hay atmósfera, esa fricción desaparece. Lo que queda es la caída libre en su forma más pura: todos los cuerpos, sin importar su masa, aceleran igual bajo la gravedad.

La clave del experimento está en una condición fundamental que es la ausencia de atmósfera en la Luna. Sin aire que frene a los objetos más ligeros, no existe diferencia en la velocidad de caída.

Este principio responde a un concepto central de la física, ya que la aceleración gravitatoria actúa por igual sobre todos los cuerpos. En la Tierra no se percibe de forma “limpia” porque el aire interfiere constantemente.

Antes de soltar los objetos, Scott hizo referencia directa a Galileo Galilei, quien en el siglo XVII desafió la idea aristotélica de que los objetos más pesados caen más rápido. Galileo propuso que en ausencia de resistencia del aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Sin embargo, nunca pudo demostrarlo en condiciones ideales.

Scott lo explicó así ante las cámaras, cuando recordó que uno de los motivos por los que la humanidad había llegado hasta allí era precisamente el avance del conocimiento científico, y añadió que no había mejor lugar que la Luna para comprobarlo. Luego soltó los objetos. “Galileo tenía razón”, concluyó.

Lejos de ser un gesto simbólico, el experimento quedó registrado en los informes oficiales de la misión. NASA lo considera parte de las demostraciones científicas realizadas durante una de las misiones más importantes del programa Apolo.

Apolo 15 no solo llevó a cabo este experimento: introdujo avances clave como el uso del vehículo lunar (Lunar Roving Vehicle) y una permanencia más prolongada en la superficie, lo que permitió ampliar significativamente la investigación científica.