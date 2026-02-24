Nueva York. Los caballos se relinchan para encontrar nuevos amigos, saludar a los viejos y celebrar momentos felices como la hora de comer.

Hace tiempo que los científicos no saben exactamente cómo producen los caballos ese sonido tan característico, también llamado relincho.

El relincho es una combinación inusual de sonidos agudos y graves, como un cruce entre un gruñido y un chillido, que salen al mismo tiempo.

Lo del tono grave no tenía mucho misterio. Proviene del paso del aire sobre bandas de tejido de la laringe que hacen ruido al vibrar. Es una técnica similar a la del habla y el canto humanos.

Pero la parte aguda es más desconcertante. Salvo algunas excepciones, los animales de mayor tamaño tienen sistemas vocales más grandes y suelen emitir sonidos más graves. Entonces, ¿cómo lo hacen los caballos?

Según un nuevo estudio, silban.

Los investigadores deslizaron una pequeña cámara a través de las narices de los caballos para filmar lo que ocurría en su interior mientras relinchaban y emitían otro sonido habitual en los caballos, el más suave y sutil de los pitidos. También realizaron escáneres detallados y soplaron aire a través de las cajas vocales aisladas de caballos muertos.

Descubrieron que los misteriosos tonos agudos del relincho son una especie de silbido que se inicia en la laringe del caballo. El aire hace vibrar los tejidos de la laringe, mientras que una zona situada justo encima se contrae, dejando una pequeña abertura por la que sale el silbido.

Es diferente del silbido humano, que lo hacemos con la boca.

“Nunca había imaginado que hubiera un componente silbante. Es realmente interesante, y ahora puedo oírlo”, dijo Jenifer Nadeau, que estudia los caballos en la Universidad de Connecticut. Nadeau no participó en el estudio, publicado el lunes en la revista Current Biology.

Algunos roedores pequeños, como las ratas y los ratones, silban así, pero los caballos son los primeros mamíferos grandes conocidos que lo hacen. También son los únicos animales de los que se sabe que son capaces de silbar a través de sus laringes mientras cantan.

“Saber que un ‘relincho’ no es sólo un ‘relincho’, sino que en realidad se compone de dos frecuencias fundamentales diferentes que son creadas por dos mecanismos diferentes es emocionante”, dijo Alisa Herbst con el Centro de Ciencia Equina de la Universidad de Rutgers, del estudio en un correo electrónico.

Una gran pregunta que persiste es cómo surgieron las llamadas bicolores de los caballos. Los caballos salvajes de Przewalski pueden hacer algo parecido, al igual que los alces. Pero sus parientes más lejanos, como los burros y las cebras, no pueden emitir esos sonidos agudos.

Los relinchos de dos tonos podrían ayudar a los caballos a transmitir varios mensajes a la vez. Según la autora del estudio, Elodie Mandel-Briefer, de la Universidad de Copenhague, los relinchos de distinto tono podrían ayudarles a expresar una gama más compleja de sentimientos al socializar.

“Pueden expresar emociones en estas dos dimensiones”, afirma Mandel-Briefer.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.