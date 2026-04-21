Lejos de ser solo un fenómeno climático, la lluvia puede desencadenar respuestas físicas y emocionales en el cuerpo humano, relacionadas con la calidad del aire, los estímulos sensoriales y ciertos procesos cerebrales.

Diversos estudios recopilados por BBC Future señalan que la lluvia no solo transforma el entorno, sino que también puede influir en el bienestar.

Entre sus efectos se destacan la liberación de iones en el aire, la limpieza de contaminantes, la estimulación de la memoria a través del olfato y la generación de estados de relajación mediante el sonido.

Iones y cambios en el estado de ánimo

Cuando las gotas de lluvia chocan entre sí o con superficies, generan iones negativos en el aire.

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Estas partículas han sido asociadas con un aumento en la producción de serotonina y con sensaciones de bienestar.

No obstante, la científica cognitiva Pam Dalton advierte: “Si bien resulta intrigante, no existe un gran consenso respecto a los beneficios fisiológicos”.

Un aire más limpio tras el aguacero

La lluvia también actúa como un mecanismo de limpieza natural. Al caer, las gotas arrastran partículas en suspensión como polvo, bacterias y alérgenos, lo que puede mejorar la calidad del aire y facilitar la respiración.

“Existen pruebas razonablemente sólidas de que los iones negativos son capaces de eliminar el polvo”, explicó Dalton.

El petricor y su vínculo con la memoria

El característico aroma tras la lluvia, conocido como petricor, se produce cuando el agua libera compuestos acumulados en el suelo.

Este olor puede activar regiones cerebrales asociadas con la memoria y las emociones, lo que explica por qué suele evocar recuerdos intensos y generar una sensación de calma.

El sonido que favorece la relajación

El sonido constante de la lluvia también tiene efectos fisiológicos. La audióloga Amy Sarow señaló que estos sonidos “se han asociado con la activación del sistema nervioso parasimpático”, lo que contribuye a reducir el estrés, disminuir la frecuencia cardíaca y favorecer estados de relajación.

Aunque algunos de estos efectos continúan en estudio, la evidencia sugiere que la lluvia puede incidir tanto en el entorno como en la experiencia sensorial y emocional de las personas.