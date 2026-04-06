Samsung dice adiós a su aplicación de mensajes de texto homónima.

Según un anuncio de fin de servicio publicado en el sitio web de soporte del gigante tecnológico en EE.UU., Samsung Messages dejará de funcionar en julio. Se pide a los propietarios de smartphones y otros dispositivos Samsung afectados que se pasen a Mensajes de Google mientras tanto, “para mantener una experiencia de mensajería coherente en Android”.

Todos los teléfonos Samsung Galaxy funcionan con el sistema operativo Android de Google. Para cambiar a Mensajes de Google, el sitio web de Samsung ofrece a los usuarios instrucciones para descargar la aplicación desde Play Store, si no está ya en su teléfono, y establecerla como predeterminada. Algunas personas también pueden recibir una notificación in-app para guiarles a través del proceso.

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Samsung afirma que el cambio a Mensajes de Google dará a los usuarios acceso a actualizaciones como las últimas funciones de inteligencia artificial de Gemini de Google -que incluye una función experimental llamada “Remix” para generar imágenes durante las conversaciones y sugerencias de respuesta impulsadas por IA- y la posibilidad de compartir fotos de mayor calidad entre dispositivos Android y Apple iOS a través de mensajes habilitados para RCS.

Los usuarios de sistemas operativos Android más antiguos (de Android 11 o anteriores) no se verán afectados por el fin de Samsung Messages, ha señalado la empresa. Para comprobar qué sistema operativo Android tienes en un dispositivo Samsung, abre la aplicación de ajustes, pulsa en “información de software” y desplázate hasta “versión de Android.”

Mientras tanto, los propietarios de la última línea Galaxy 26 de Samsung y otros teléfonos más nuevos no pueden descargar la aplicación Mensajes de Samsung desde la Galaxy Store hoy.

Todos los dispositivos dejarán de poder descargar Samsung Messages cuando deje de funcionar oficialmente en julio, según ha informado la empresa. Samsung dijo que los usuarios pueden comprobar su aplicación para la fecha exacta para cuando el servicio se irá fuera de línea.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.