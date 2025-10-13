El vuelo de prueba #11 del cohete Starship de la empresa SpaceX está pautado (sujeto a cambios) para hoy lunes 13 de octubre en algún momento a partir de las 7:15 pm AST (hora de Puerto Rico), siendo visible poco después desde la Isla, indicó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

La entidad educativa señaló que el cohete sería visible entre 11 y 13 minutos después del despegue mirando hacia el Noroeste o cerca de 305 grados en la brújula del celular.

La Starship estaría pasando a una altura de 170 km (105.6 millas) cerca de Puerto Rico, desplazándose de Noroeste a Este. “Existe incluso la posibilidad de escuchar levemente el rugido del cohete si se presta atención”, señaló la SAC.

PUBLICIDAD

La trayectoria del vuelo de prueba que despegará desde Starbase en Boca Chica, Texas, será rozando el norte de la Isla, y continuando su vuelo hacia el sur de África para eventualmente intentar descender sobre aguas del Océano Índico.

De ser necesario posponer el lanzamiento, el intento puede ser uno o varios días después ya que SpaceX tiene la autorización para intentarlo entre el 13 al 19 de octubre.

Los vuelos de prueba de Starship son realizados para intentar mejorar y perfeccionar esta nave, como parte de un ambicioso proyecto para regresar con misiones tripuladas a la Luna y eventualmente llevar seres humanos al planeta Marte.

La SAC advirtió que debido a que los lanzamientos de cohetes pueden ser pospuestos incluso a último momento, antes de intentar verlo pasar sobre nuestros cielos se debe confirmar si en efecto el despegue ocurre, en la cobertura en vivo: