SpaceX lanzó el viernes su Starship más grande y potente hasta la fecha en un vuelo de prueba, una versión mejorada con la que la NASA cuenta para llevar astronautas a la Luna.

El megacohete rediseñado debutó dos días después de que el CEO de SpaceX, Elon Musk, anunciara la salida a bolsa de la compañía. Despegó desde el extremo sur de Texas, transportando 20 satélites Starlink simulados que se liberaron a mitad del vuelo espacial de una hora de duración, que dio la vuelta al mundo.

La nave espacial alcanzó su destino final —el Océano Índico— a pesar de algunos problemas en el motor, antes de incendiarse al impactar. Esto último no fue inesperado, según SpaceX.

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Musk calificó el lanzamiento y aterrizaje como “épicos”.

“Han marcado un gol para la humanidad”, les dijo a sus compañeros a través de X.

Este es el duodécimo vuelo de prueba del cohete que Musk está construyendo para llevar algún día a la humanidad a Marte. Pero primero, la Luna y el programa Artemis de la NASA. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, viajó para presenciar el lanzamiento y afirmó que Starship está un paso más cerca de la Luna.

El último de los antiguos Starship de vuelo rasante despegó en octubre. El Starship de tercera generación de SpaceX, una versión mejorada denominada V3, despegó desde una plataforma de lanzamiento completamente nueva en Starbase, cerca de la frontera con México. Problemas de última hora en la plataforma frustraron el intento de lanzamiento del jueves por la noche.

SpaceX esperaba evitar los incidentes ocurridos durante los lanzamientos consecutivos del año pasado, cuando explosiones en el aire provocaron que los restos cayeran sobre el Atlántico. Vuelos anteriores también terminaron en llamas.

Esta vez no hubo bola de fuego hasta el final. La nave se precipitó verticalmente al Océano Índico aparentemente bajo control, luego se volcó y se incendió.

Si bien el despegue en sí transcurrió sin problemas, no todos los motores se encendieron durante el intento de retorno controlado del cohete. La nave espacial también tuvo que funcionar con menos motores, pero continuó su trayectoria hacia el este a 194 kilómetros de altitud. Un par de satélites Starlink modificados y equipados con cámaras, expulsados de la Starship, proporcionaron breves imágenes de la nave en vuelo, un hito sin precedentes.

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Con 124 metros de altura, el último modelo supera en altura a las versiones anteriores de la Starship en más de un metro y cuenta con mayor empuje.

El propulsor rediseñado incorpora menos aletas de rejilla, pero más grandes y resistentes, para guiarlo de regreso a la Tierra tras el despegue, y una línea de transferencia de combustible más grande y robusta para alimentar los 33 motores principales. Esta línea de combustible tiene el tamaño de la primera etapa del Falcon 9 de SpaceX. La nave, de aspecto retro y fabricada en acero inoxidable, también cuenta con más de todo: más cámaras, mayor capacidad de navegación y computación, así como conos de acoplamiento para futuras misiones de encuentro y a la Luna.

La Starship está diseñada para ser completamente reutilizable, con enormes brazos mecánicos en las plataformas de lanzamiento para recibir las etapas del cohete que regresan. Pero en esta última prueba, no se recuperó nada. El Golfo de México marcó el final del recorrido para el propulsor rediseñado de la primera etapa, y el Océano Índico para la nave espacial y sus satélites de demostración.

La NASA está pagando miles de millones de dólares a SpaceX —y también a Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos— para que proporcionen los módulos de aterrizaje lunar que se utilizarán para llevar a los astronautas de Artemis a la Luna.

Ambas compañías compiten ferozmente por ser las primeras.

Mientras que Starship ha alcanzado los límites del espacio en múltiples vuelos de una hora como máximo, Blue Moon de Bezos aún no ha despegado, aunque se está preparando un prototipo para un lanzamiento lunar a finales de este año.

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Tras el exitoso sobrevuelo lunar de abril realizado por cuatro astronautas, la NASA planea una prueba de acoplamiento en órbita alrededor de la Tierra para el próximo año. Para esa misión Artemis III, los astronautas practicarán el acoplamiento de su cápsula Orion con Starship, Blue Moon o ambas.

Un alunizaje tripulado —Artemis IV— podría tener lugar en 2028 utilizando Starship o Blue Moon, según cuál de los módulos de aterrizaje sea más seguro y esté listo primero. Será el primer alunizaje tripulado de la NASA desde el Apolo 17 en 1972. El objetivo esta vez es establecer una base lunar cerca del polo sur, con tripulación de astronautas y robots.

SpaceX ya está aceptando reservas para vuelos privados a la Luna y Marte a bordo de Starship.

El primer turista espacial del mundo, el empresario californiano Dennis Tito, y su esposa reservaron hace tres años y medio un vuelo alrededor de la Luna. La fecha aún es incierta.

Esta semana, otro adinerado turista espacial, el inversor de bitcoins de origen chino Chun Wang, anunció que viajará a Marte en la primera misión interplanetaria de Starship. Wang ya había realizado un vuelo polar con SpaceX en una cápsula Dragon el año pasado y, junto con su tripulación cuidadosamente seleccionada, se convirtió en el primero en orbitar sobre los polos norte y sur.

No se reveló ni el precio ni la fecha de su crucero a Marte.